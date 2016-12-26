В Шерегеш – кататься на лыжах, в Великий Устюг и Казань – гулять: операторы озвучили новогодние предпочтения россиян

Публикации за 26.12.16

Российские туроператоры рассказали о предпочтениях россиян в новогодние каникулы. Лидерами в этом году стали Краснодарский край, куда едут кататься на лыжах и лечиться, обе столицы, а также Великий Устюг и Казань.

Данные опроса операторов, работающих на внутрироссийских направлениях, приводит «Вестник Ассоциации туроператоров России». По данным АТОР, в топ-5 попали Краснодарский край, Великий Устюг, Москва и Санкт-Петербург, Казань. Также едут в Калининград и города Золотого кольца.

Как показал опрос туроператоров, самым востребованным форматом отдыха для россиян на предстоящие новогодние даты являются горнолыжные туры: туристы едут на склоны Красной Поляны, а также на Домбай, Шерегеш и в Приэльбрусье.

«Ежегодно лидером по бронированию туров является Краснодарский край, где можно заняться горнолыжным спортом на склонах Красной Поляны и полноценно восстановиться в санаториях и пансионатах Сочи», – сообщили в компании «Алеан».

«На первом месте в этом году горнолыжные туры. Лидирует курорт Красная Поляна – примерно 70% от общих продаж. Из горнолыжных программ также был интерес к Приэльбрусью и Домбаю, но в меньшей степени», – подтвердили в ICS Travel Group.

Вторым по популярности форматом отдыха в предстоящие каникулы являются экскурсионные туры, и размах предпочтений туристов здесь большой: это и туры в Великий Утюг, которые пользуются большим спросом у семейных туристов, и поездки по Золотому кольцу, экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Калининград. По данным операторов, в прошлом году в топ-5 направлений по экскурсионным турам была Карелия, но в этом году в пятерку лучших за счет более доступных железнодорожных билетов вошла Казань.

Пользуется популярностью у россиян в период зимних каникул и отдых с лечением на курортах Краснодарского края, Ставрополья и Крыма.

Несмотря на то, что до Нового года осталось меньше недели, далеко не все российские направления распроданы. По информации туроператоров, еще можно найти места в отелях в Приэльбрусье и Домбае, отправиться в поездку в Кавказские Минеральные Воды, Калининград, Великий Новгород, Псков, Нижний Новгород, успеть забронировать места в отелях Казани и Санкт-Петербурга, санаториях Костромской, Ивановской и Тверской областей, поехать в туры по Золотому кольцу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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