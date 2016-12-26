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Екатеринбург

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Публикации за 26.12.16

На Урале начали готовиться к президентским выборам: агитаторов ищут по соцсетям

На Урале начали готовиться к президентским выборам: агитаторов ищут по соцсетям

На Среднем Урале началась подготовка к президентским выборам. Работники штаба уже начали искать агитаторов, среди обязательных требований – политически правильная страница в «Одноклассниках» и хорошая репутация.

Как стало известно корреспонденту NDNews.ru, в уральских городах ищут тех, кто будет агитировать за Владимира Путина на выборах президента в 2018 году. Распространение политсообщений будет идти в «Одноклассниках», то есть первым делом штаб нацелился на людей старшего поколения – самую активную часть электората. Пока, судя по всему, поиски идут среди бюджетников – врачей, учителей. Причем абы кому из штаба не звонят: у человека должны быть определенная репутация.

Одна из жительниц региона рассказала, кого ищут и как будет происходить отбор. «Мне звонили по телефону. Суть работы такая: нужно будет раз три дня в «Одноклассниках» выставлять сообщение, которое мне пришлют. Предлагают только тем, у кого хорошая репутация, в том числе «правильная» страница в «Одноклассниках». Кандидатов просят отправить ссылки на страницы, будут смотреть профиль, группы, в которых состоишь. Кроме того, спрашивают, кого я могу порекомендовать», – поделилась горожанка. О стоимости «услуг» пока ничего не говорят.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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