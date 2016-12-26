Помещенный под домашний арест Игорь Разунин проверяется на возможную бизнес-связь с близким другом Пьянкова Станиславом Каном

Публикации за 26.12.16

Директора департамента рекламы МУГИСО Игорь Разунин может быть связан с кланом министра Алексея Пьянкова через бизнес – связи.

Как передает корреспондент NDNews.ru, данная версия базируется на данных налоговой службы. Дело в том, что до победы в конкурсе на замещение вакантной должности главы департамента рекламы МУГИСО, итоги которого были подведены 17 марта 2016го года, с марта 2013го до февраля 2016-го Разунин владел предприятием ООО «Техстрой». И, согласно открытым источникам, предприятие Разунина уже тогда активно взаимодействовало с МУГИСО под управлением Алексея Пьянкова. Так 18 июня 2015го года Разунин получил от министерства в аренду земельный участок общей площадью 9500 кв. метров расположенный по улице Шефской – проезду Промышленному в городе Екатеринбурге, для размещения объектов оптовой торговли. Средняя арендная плата составила 170 тысяч рублей в месяц. По данному адресу расположены объекты оптовой торговли – речь идет крупных складских комплексах.

Когда Игорь Разунин перешел в МУГИСО, предприятие было передано его отцу Анатолию Разунину. А 12 июля владельцем «Техстроя» (номинальным или фактическим) стал бизнесмен Алексей Корняков, который, предположительно может являться, родственником ликвидатора ООО «Стиль» Нарана Корнякова. Напомним, что ООО «Стиль» до Корнякова занималось реставрацией Дома журналиста и реконструкцией библиотеки Белинского и возглавлял компанию отец близкого друга главы МУГИСО Станислава Кана, Александр. Общий портфель заказов компании до ее ликвидации составлял 161,5 млн.рублей.

На данный момент Станислав Кан работает главным врачом в ЦГБ Березовского, напомним, что он является одноклассником Алексея Пьянкова по учебе в школе еще в Астрахани. Принято считать, что именно семья Канов является хранителем бизнеса бывшего главы МУГИСО и нынешнего советника губернатора Свердловской области Алексея Пьянкова.

Напомним, что 23 декабря стало, что по подозрению во взяточничестве задержан директор департамента рекламы Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игорь Разунин. В Следственном комитете сообщили, что против него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Разунина задержали на рабочем месте после того, как ему принес деньги бизнесмен, занимающийся размещением наружной рекламы в Екатеринбурге. СКР распространил фотографию, на которой чиновник сидит в своем рабочем кабинете, на столе перед ним лежат пятитысячные купюры, пачку которых следователи обнаружили во время обыска.

В минувшую субботу, Ленинский райсуд по ходатайству следствия отправил Игоря Разунина под домашний арест до 21 февраля. «Постановление суда еще не вступило в законную силу», – уточнили в судебной инстанции.

В МУГИСО считают произошедшее провокацией. Ранее в правительство поступала информация о том, что якобы Разунин брал с рекламных компаний за покровительство до 350 тысяч рублей в месяц. Но в министерстве категорически опровергают эту информацию.

При этом это далеко не первое дело о взяточничестве в МУГИСО. Ранее, напомним, глава МУГИСО Алексей Пьянков, его первый заместитель Артем Богачев, еще один заместитель министра Константин Никаноров, а также и. о. директора Распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева получили обвинения в получении взятки в размере 31,5 млн рублей в виде отката при выкупе по завышенной стоимости здания по улице Репина, которое необходимо было снести в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018.

Екатеринбург, Максим Бородин

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