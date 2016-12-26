Десятки работников Уралвагонзавода в преддверии Нового года получили награды

Публикации за 26.12.16

Во Дворце культуры Уралвагонзавода прошел торжественный вечер, в ходе которого были подведены итоги деятельности предприятия в 2016 году. Десятки сотрудников УВЗ получили награды, благодарственные письма и звания «Заслуженный работник» за отличную работу.

Поздравить сотрудников Уралвагонзавода в Нижний Тагил приехали полномочный представитель Президента в УрФО Игорь Холманских, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и другие высокопоставленные гости. В своем выступлении Игорь Холманских подчеркнул, что предприятие с таким потенциалом, с такой инженерной школой и рабочим коллективом будет востребовано всегда.

«Тем более это необходимо сейчас, когда Россия снова заявила о себе как о мощной державе мирового значения. А великой державе нужны великие предприятия, такие как Уралвагонзавод», – отметил полпред.

Подводя итоги 2016 года, генеральный директор УВЗ Олег Сиенко сказал, что уходящий год был тяжелым, но успешным.

«Мы перевыполнили все взятые нами обязательства. Досрочно сдали госзаказ, исполнили все заказы по линии «Рособоронэкспорта. Радует, что мы начинаем набирать наш традиционный – непосильный для других – темп. Это касается не только механосборочного, но и вагоносборочного производства. Уверен, что благодаря усилиям наших работников мы всё выполним, – поблагодарил рабочих Олег Сиенко. – Люди – это самая главная наша ценность. Это самый главный наш козырь, которым мы бьем, когда ставятся задачи».

От имени губернатора Свердловской области приветственные слова в адрес работников Уралвагонзавода произнес Сергей Пересторонин. Также он наградил трех работников предприятия почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора.

Всего в этот торжественный день заслуженную награду получили более 40 человек. В том числе трое заводчан удостоены благодарственного письма Полномочного представителя Президента в УрФО, ещё трое – благодарности Полномочного представителя Президента в УрФО. Почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Свердловской области награждены 30 человек.

Десяти действующим работникам головного предприятия корпорации УВЗ присвоено звание «Заслуженный работник Уралвагонзавода». В их числе начальник участка цеха модельной оснастки Юрий Гурин, правильщик вручную прессового цеха Александр Кузнецов, инженер по метрологии отдела главного метролога Татьяна Смирнова, исполнительный директор Владимир Рощупкин, слесарь-ремонтник автоматно-револьверного цеха Владимир Щенников и другие. За многолетнее плодотворное сотрудничество, большой личный вклад в развитие Уралвагонзавода почетным работником Уралвагонзавода стал ветеран предприятия Владимиру Григурко.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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