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Публикации за 26.12.16

Завод АМУР распродал гараж и производственные здания: имущество ушло с молотка за 8 миллионов

Завод АМУР распродал гараж и производственные здания: имущество ушло с молотка за 8 миллионов

Конкурсному управляющему обанкроченного завода АМУР удалось распродать часть объектов недвижимости предприятия. С молотка ушли административное и производственное здание, гараж, склады автошин и др. Выручить удалось около 8,7 млн рублей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на очередные торги по распродаже имущества обанкроченного завода «Автомобили и моторы Урала» выставлялось семь лотов. Два самых дорогих здания победители аукциона выкупили за 3,9 и 2,4 млн рублей. Производственный корпус оценили в 655 тысяч рублей, остальная недвижимость ушла с молотка по еще более низким ценам: к примеру, административное здание – за 355 тысяч, а один из складов шин – за 153 тысячи рублей.

Завод АМУР признали банкротом в 2012 году, летом этого года конкурсное производство продлили до 2017 года. Фактически имущество завода распродается за бесценок, включая автомобили и машиностроительное оборудование. И далеко не каждый лот находит нового владельца с первой попытки, а на каждые новые торги идет дисконт, так, некоторые лоты продаются со скидкой в 30 % от первоначальной стоимости.

В ноябре этого года суд признал банкротом экс-владельца АМУРа Павла Чернавина. Иск подавал банк ВТБ, но с заявлением о несостоятельности выступил сам Чернавин.

В прошлом году прокуратура направляла в суд дело в отношении экс-руководителя завода АМУР Чернавина. Ему вменяется совершение преступлений по 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество») и ч.1 ст.176 УК РФ («Незаконное получение кредита»). По версии следствия, обвиняемый, являясь главой и крупным акционером АМУРа, после введения на предприятии в августе 2009 года процедуры банкротства предоставил в Арбитражный суд Свердловской области заведомо безосновательные простые векселя предприятия на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. На их основании требования руководителя были включены в реестр требований кредиторов ЗАО «Автомобили и моторы Урала». В результате обвиняемый приобрел право на имущество завода на указанную сумму. Суд по этому делу пока продолжается.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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