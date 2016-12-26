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Публикации за 26.12.16

«Арест – это публичное оскорбление!»: Новиков написал письмо Путину

«Арест – это публичное оскорбление!»: Новиков написал письмо Путину

Александр Новиков, помещенный в пятницу под домашний арест, написал письмо Владимиру Путину.

Текст опубликован в сообществе «Александр Новиков. Сайт поклонников творчества» в соцсети «ВКонтакте». Бард заявляет, что уголовное дело в отношении него – это «вопиющий акт произвола и беззакония». «Арест (даже домашний) для меня – публичного человека, ведущего активную творческую и концертную деятельность, является публичным оскорблением. Арест не дает мне возможности заниматься руководством театра, гастрольной и общественной деятельностью», – пишет Новиков Путину. Кроме того, его поклонники собирают в интернете подписи под петицией в адрес президента, где также просят освободить Новикова. «Мы хотим выразить своё возмущение подобными наветами, которые, как нам казалось, принадлежат прошлому. Нам больно, что поэт и певец, который в 1984 году был осуждён по сфабрикованному делу и ни за что провёл шесть лет за колючей проволокой (впоследствии приговор был отменён Верховным Судом России), опять становится жертвой нападок. Неужели вновь наступило это время? Время, когда «он один» и «всё тонет в фарисействе»?» – пишут фанаты «уголовного барда». Пока петицию подписали 164 человека.

Напомним, музыканта и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 млн рублей. 22 декабря шансонье принял участие в очных ставках по уголовному делу, одним из фигурантов которого является бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов. О задержании последнего стало известно 19 декабря, в пятницу Верх-Исетский райсуд арестовал его до 18 февраля 2017 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.12.16

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