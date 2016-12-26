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Екатеринбург

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Публикации за 26.12.16

Качканарскому мэру говорят о неэффективности

Качканарскому мэру говорят о неэффективности

Деятельность главы уральского города Качканара Сергея Набоких вновь подверглась критике. Об этом сообщают представители местных СМИ.

В частности, речь идет об очевидно несостоятельной мэрской политике в отношении системы качканарских дошкольных образовательных учреждений. Так, в проекте бюджета 2017 года администрацией города не запланированы средства на замену окон и кроватей в детских садах «Ладушки» и «Чебурашка». Хотя на этом настаивают депутаты местной думы – в адрес народных избранников поступили письма от качканарских родителей с просьбой обратить внимание на небезопасность этих учреждений в плане эксплуатации.

«Если сейчас удовлетворить требования этих родителей, то и администрацию, и думу просто завалят подобными письмами», – заявил Сергей Набоких по итогам рассмотрении этого вопроса.

Мэр уточнил, что если какие-то работы в дошкольных учреждениях в 2017 году и будут, то только за счет средств благотворителей.

Остается добавить, что Набоких уже выступал с подобными инициативами. Год назад качканарский градоначальник обращался к горожанам с призывом скинуться всем миром на ремонт и содержание городских дорог. На эти цели ежегодно требуется около 200 миллионов рублей, а городская управа выделяет лишь 20. Вот оставшиеся 180 миллионов и должны были собрать по замыслу Набоких рядовые качканарцы. Обеспокоенность Набоких понять можно – из-за отвратительного состояния местных дорог областные власти поставили мэру «двойку» – и признали его работу неудовлетворительной.

Вот глава администрации и обратился к землякам, чтобы те скинулись на обновление мэрского реноме. Впрочем, жители города почему-то не откликнулись на этот призыв, и денег Набоких так и не собрал. Однако очевидно, что данный неудачный опыт ничему не научил градоначальника и теперь он решил скинуть свои обязательства по детсадам на городских благотворителей.

«Нежелание нести хоть какую-то ответственность и нормально работать, честно говоря, уже начинает утомлять. Жители Качканара все чаще обращаются к депутатам городской думы с вопросами о бездействии главы города. И, надо сказать, что если система принятия решений в администрации города не изменится, то муниципалитет все дальше будет погружаться в управленческий и финансовый кризис», – говорят представители Качканарской гордумы.

Качканар, Святослав Булгарин

Качканар. Другие новости 26.12.16

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