Вопрос о подорожании проезда в транспорте решится под Новый год

Публикации за 26.12.16

Вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте столицы Урала Региональная энергетическая комиссия решит в последние рабочие дни. Заседание перенесли на 28 декабря.

Сегодня в Екатеринбурге должно было состояться заседание РЭК Свердловской области. В повестке был единственный вопрос – утверждение предельных тарифов на проезд в муниципальном общественном транспорте. Причем заседание предусмотрительно закрыли от прессы.

Как сообщили корреспонденту NDNews.ru в департаменте информполитики губернатора, заседание перенесли. РЭК вынесет решение по скандальному вопросу 28 декабря.

Напомним, транспортники направили в РЭК заявку на повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Так, метрополитен запросил подорожание до 35 рублей за поездку. Сейчас в Екатеринбурге проезд стоит 26 рублей на всех видах транспорта. Год назад горожане платили за это сомнительное удовольствие 23 рубля.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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