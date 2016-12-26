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Екатеринбург

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Публикации за 26.12.16

Облсуд обязал мэрию Екатеринбурга отремонтировать дорогу в поселке Шувакиш

Облсуд обязал мэрию Екатеринбурга отремонтировать дорогу в поселке Шувакиш

Свердловский облсуд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым администрацию города обязали отремонтировать разбитую дорогу.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры, прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проверила состояние улично-дорожной сети района города и выяснила, что на участках дороги по ул. Свердловской от дома № 50 до дома № 39 поселка Шувакиш имеются дефекты проезжей части дорожного полотна в виде выбоин и ям.

Прокурор обратился с исковым заявлением к администрации Екатеринбурга с требованием устранить выявленные дефекты. Поскольку бездействием ответчиков нарушаются права граждан на охрану жизни и здоровья, имущества, на безопасность дорожного движения, райсуд возложил на ответчика обязанность привести участки дороги в надлежащее эксплуатационное состояние.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, администрация муниципалитета обжаловала его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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