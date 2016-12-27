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Екатеринбург

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Публикации за 27.12.16

В Екатеринбургском театральном институте официально – новый ректор

В Екатеринбургском театральном институте официально – новый ректор

В Екатеринбургском государственном театральном институте официально утвержден новый ректор. Владимира Бабенко, который руководил вузом 30 лет, заменила экс-проректор по учебной работе Анна Глуханюк. Кандидатуру на выборах поддержали единогласно.

О предстоящей смене руководства в ЕГТИ стало известно осенью 2016 года. Ректору Владимиру Бабенко, который занимал свой пост 30 лет, исполнилось 70 лет, и по закону он больше не мог руководить вузом. Тогда же на собрании коллектив проголосовал за кандидатуру Анны Глуханюк, которая занимала пост проректора по учебной работе. Кандидатуру согласовало Министерство культуры России, в подчинении которого находится ЕГТИ.

Однако официально ректор сменился только сейчас: в институте прошли выборы, за Анну Глуханюк проголосовали почти все педагоги. Согласно данным на официальном сайте вуза, Анна Глуханюк закончила факультет искусствоведения и культурологи УрГУ им Горького по специальности «культурология», была доцентом кафедры культурологии и социально-культурной деятельности УрГУ. С 2012 года была первым проректором ЕГТИ. Защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата культурологии по теме «Традиции православной концепции воспитания в культуре современной российской молодежи».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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