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Екатеринбург

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Публикации за 26.12.16

Год был сложным, но успешным – газовики подводят итоги года

Год был сложным, но успешным – газовики подводят итоги года

В ОАО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» подвели итоги уходящего года. Генеральный директор компании Давид Гайдт в своем предновогоднем обращении поздравил сотрудников с наступающим новым годом и отметил, что уходящий год был сложным, но богатым на события, интересным и насыщенным, а главное – вполне успешным для ГТЕ.

«Мы справились со всеми производственными задачами: в полном объеме выполнены товарно-транспортная работа и все запланированные ремонтные работы. В зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» не было зафиксировано серьезных аварий и инцидентов, а те проблемы, которые все-таки имели место, оперативно решались работниками и специалистами линейных служб филиалов и силами управлений аварийно-восстановительных работ.

Как отметил Давид Гайдт, в этом году «Газпром Трансгаз Екатеринбург» впервые принимал конкурс профмастерства ПАО «Газпром». На площадке Учебно-производственного центра прошел общекорпоративный смотр на звание «Лучший монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии». Участие в нем приняли представители почти трех десятков дочерних Обществ компании, а победителем стал работник ГТЕ.

«Важным событием стало участие в Петербургском международном газовом форуме – 2016, где мы представили свои инновационные разработки в области малотоннажного производства и использования сжиженного газа. Наша работа в этом направлении получила высокую оценку руководства ПАО «Газпром», – подчеркнул генеральный директор общества..

Он также отметил, что в 2016 году были выполнены все обязательства перед работниками в сфере социальной политики. Продолжается реализация жилищной политики, осуществляются меры поддержки молодых специалистов, оказывается всесторонняя помощь Объединенному совету ветеранов, проведены все запланированные культурно-массовые и спортивные мероприятия. В рамках детской оздоровительной кампании различными формами отдыха было охвачено более четырех тысяч детей работников.

Давид Гайдт поблагодарил всех сотрудников за честный и добросовестный труд, за ответственное отношение к делу, за достойный вклад в развитие Общества. «Пусть наступающий год будет счастливым, успешным и плодотворным», – отметил глава ГТЕ.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.12.16

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