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Екатеринбург

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Публикации за 27.12.16

В арбитраж подан иск о банкротстве ЕМУП МОАП – он не расплатился с поставщиками за топливо

В арбитраж подан иск о банкротстве ЕМУП МОАП – он не расплатился с поставщиками за топливо

В арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий».

Соответствующие данные появились в картотеке арбитражных дел. Истцом выступает малое предприятие ООО «ТД Рунатко», специализирующееся на торговле топливом и нефтепродуктами. Исковое поступило в суд только накануне и сумма иска от малого предприятия не указывается. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Однако, речь о техническом банкротстве не идет. Генеральный директор МОАП Владимир Кайсаров признал факт задолженности за предприятием в размере 10 миллионов рублей перед поставщиком топлива. В беседе с корреспондентом NDNews.ru он выразил надежду, что предприятие сможет погасить долг в январе 2017-го года и процедура банкротства одного из крупнейших социально-важных предприятий Екатеринбурга не состоится.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 27.12.16

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