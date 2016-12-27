Количество жалоб на турфирмы в Свердловской области возросло вдвое

Публикации за 27.12.16

В Свердловской области в два раза увеличилось количество жалоб на услуги туристических компаний, – сообщает Роспотребнадзор. Чаще всего клиенты недовольны непредоставлением достоверной информации. Проверки управления выявили 223 нарушения в работе туркомпаний.

За 9 месяцев текущего года в управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 79 обращений, касающихся защиты прав потребителей туристских услуг. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, – сообщает пресс-служба ведомства. Чаще всего потребители жалуются на отсутствие полной информации об исполнителе, оказываемых услугах, а также на ненадлежащее качество услуг, отказ в удовлетворении гражданско-правовых требований.

«За это время специалистами проведено 82 контрольно-надзорных мероприятия (в 2015 г. – 45), в половине из них выявлены нарушения требований действующего законодательства РФ. Удельный вес мероприятий с нарушениями составил 50% (в 2015г.-91,1%)», – говорится в сообщении.

Всего проверяющие выявили 223 нарушения туристического законодательства. 43% – это нарушения, связанные с непредоставлением информации, 28% – содержание договоров, 15% – нарушение порядка оказания услуг, остальное – иные нарушения. Общая сумма штрафов, наложенных на туристические компании, в 2016 году составила 242,2 тысячи рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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