Во дворах Верх-Исетского района начали встречать Год петуха (ФОТО)

Публикации за 27.12.16

Во дворах Верх-Исетского района начали с размахом праздновать приближающийся Новый 2017 год. Поздравить и развлечь жителей пришли Дед Мороз, Снегурочка и символ наступающего года Петух. Также дети могли покататься на пони, а все желающие поиграть в гигантский баскетбол.

Праздники для жителей Верх-Исетского района устроила управляющая компания «Верх-Исетская». Новогодние представления прошли во дворах на Белореченской, Опалихинской, Крауля и в поселке Медном. К жителям пришли Дед Мороз, Снегурочка и Петух, которые устроили конкурсы и угостили детей сладостями.

«Новогодние праздники во дворах жилого фонда стали традиционным и по-настоящему ожидаемым событием для наших жителей, – рассказывает пресс-секретарь УК «Верх-Исетская» Ксения Башкирцева. – Помимо новогоднего сказочного представления, мы приготовили для жителей необычные развлечения: все желающие на площадке праздника смогли прокатиться на настоящем пони или сыграть в «Гигантский баскетбол».

На праздники к наряженным дворовым елкам пришли десятки семей Верх-Исетского района. Даже те, кто не знал заранее о представлении, выходили на звуки музыки. Как признались жители, праздник подарил им новогоднее настроение.

«Если честно, до сегодняшнего дня у меня даже не было новогоднего настроения. Но сегодня увидела из окна, как зажглась гирлянда на ёлке, услышала, как ребята во дворе кричат, встречают Деда Мороза и на душе как-то само собой потеплело. Оделась и вышла во двор к людям, к празднику», – поделилась впечатлениями жительница Верх-Исетского района Светлана Иванова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.12.16

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