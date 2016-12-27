Суд признал незаконным договор о размещении наружной рекламы в метро

Публикации за 27.12.16

17-й апелляционный суд признал правоту УФАС по Свердловской области, признавшей незаконным заключенный договор на рекламу в метро.

Как сообщают в ведомстве, ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» и ООО «Рекламное агентство «М2» заключили договор на предоставление предприятием обществу площадей в метрополитене для размещения рекламно-информационных материалов.

Заключение контракта проходило минуя торги, что привело к фактическому предоставлению ООО «Метро 2000» муниципальной преференции в виде предоставления ему органами местного самоуправления права на размещение рекламы на недвижимые имущества.

Управление обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании договоров между ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» и хозяйствующими субъектами недействительными, в части размещения рекламы на недвижимом имуществе в связи с нарушением установленного Федеральным законом «О защите конкуренции» порядка распоряжения муниципальным имуществом, а именно: заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, в том числе, закрепленного на праве хозяйственного ведения, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров.

Арбитражный суд Свердловской области признал спорные договоры на размещение рекламы между ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» и ООО «Метро 2000», в части размещения рекламы на недвижимом имуществе, принадлежащем предприятию на праве хозяйственного ведения недействительными, в апелляции решение тоже устоялось.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

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