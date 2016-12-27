Губернатор утвердил количество чиновников, которые в наступающем году будут тратить бюджетные деньги не по назначению (ДОКУМЕНТ) / Это больше тысячи человек

Публикации за 27.12.16

Губернатор Свердловской области, уже после итогового заседания заксобрания и минфина, подписал документ, определяющий количество чиновников, которые в 2017 году за нецелевое расходование средств не будут преследоваться уголовно, а отделаются административными штрафами.

Речь идет о пункте в Своде доходов областного бюджета на 2017 год. В нем присутствует графа, прогнозирующая «Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого расходования бюджетных средств». На эти цели в будущем году выделено 36 млн 397 тыс. рублей. Поскольку штраф для физических лиц в данном случае составляет сумму от 20 до 50 тысяч рублей, а правоприменительная практика показывает, что обычно чиновников штрафуют на сумму в 35 тысяч рублей.

«В бюджете на 2016 год было в доходную часть (по этому пункту, – прим. ред.) заложено около двадцати миллионов рублей. Но план был перевыполнен на 200 процентов. Область получила в казну около 50 миллионов рублей», – сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

«Да, судя по всему, расчеты по этой строке доходов проводятся только у нас в регионе, но я не стал бы это считать неким ноу-хау. Все происходит в рамках Бюджетного кодекса», – добавил председатель бюджетного комитета Законодательного собрания Владимир Терешков, который пояснил корреспонденту NDNews.ru, что методика подсчета будущих нарушителей крайне сложна, чтобы объяснить ее суть по телефону. По словам Терешкова, для Свердловской области подсчет доходов от штрафов некомпетентных чиновников стал пилотным – в 2016 году он впервые появился в бюджете.

Для сравнения, в соседней Тюменской области еще не достигли такой филигранной точности в прогнозировании доходов за закапывание денег в землю. В бюджете этого региона штрафы и компенсации идут единой строкой, без подробностей и деталей. Помощник департамента финансов Тюменской области Елена Конева затруднилась спрогнозировать поступления от штрафов за нецелевое расходование бюджетов на будущий год.

Добавим, в уходящем году за нецелевое расходование средств мировые суды приговаривали к штрафам министра физической культуры и спорт Леонида Рапопорта, кроме того, нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 36 млн рублей в сентябре было выявлено в ОЭЗ «Титановая долина».

Екатеринбург, Максим Бородин

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