Гримасы Огненной Обезьяны: политические итоги года с точки зрения восточного гороскопа (ФОТО)

Публикации за 27.12.16

Завершается 2016 год, покровителем которого на Востоке считается Огненная Обезьяна. Редакция не призывает читателей серьезно относиться к суевериям. Но подводя политические итоги года в Свердловской области, можно найти интригующие совпадения.

В начале года астрологи не рекомендовали строить какие-то глобальные планы – «все равно хитрая Обезьяна все переиначит по-своему». Ее капризы, предупреждали они, придутся по душе далеко не каждому. В первом полугодии рядом астрологов были обещаны неожиданные смены властных верхушек, крушение режимов и кардинальные перемены.

Прогноз гласил, что внутригосударственные конфликты достигнут высокой степени накала, что заставит правительство искать неожиданные выходы из них. Это как нельзя лучше подходит к ситуации, которая сложилась в Свердловской области к началу мая: в очередной раз обострившийся конфликт Екатеринбурга и области был разрешен беспрецедентным путем. С подачи Москвы произошли кадровые перестановки в региональной власти, что прекратило многолетнее противостояние «серого» и «желтого» домов. Замглавы администрации города Владимир Тунгусов возглавил администрацию губернатора Евгения Куйвашева. Готовить выборы в Госдуму недавним соперникам пришлось рука об руку. Очевидно, это именно то, что астрологи называли «разумными решениями» и ставили как условие стабильности во втором полугодии. Выборы в регионе прошли без чрезвычайных происшествий, «Единая Россия» подтвердила свой статус лидирующей партии, набрав около 40% голосов. Правда, неожиданно высоким в области оказался результат ЛДПР. Может быть, потому, что эксцентричный характер публичных выступлений ее лидера импонирует Обезьяне.

Людям, который родились в год Крысы, астрологи предсказали в год Обезьяны большой успех. Их сильная сторона – ум, изобретательность и расчетливость. «В случае приложения больших усилий на протяжении всего года Крысе удастся достигнуть тех высот, которые она себе наметила во всех сферах жизни», – сообщалось в гороскопах. Среди крупных свердловских политиков к этому знаку принадлежат двое: Владимир Тунгусов (1960) и Андрей Альшевских (1972). Оба в этом году «пошли на повышение»: Владимир Георгиевич стал первым заместителем губернатора и куратором всей внутренней политики региона, Андрей Геннадьевич по итогам сентябрьских выборов сменил областное заксобрание на Госдуму – правда, для этого ему пришлось как раз проявить изобретательность и расчетливость и покинуть ряды КПРФ. А вот в 2017 году Петуха им следует быть осторожнее – есть риск потерять «все, что нажито непосильным трудом». Рекомендуется рассчитывать на проверенных соратников и не спорить с начальством.

Для Быков, к числу которых относится мэр Нижнего Тагила Сергей Носов (1961), год Огненной Обезьяны был непростым. Этот знак консервативен, поэтому ему непросто реагировать на всяческие увёртки Обезьяны и мгновенно перестраиваться под каждую новую ситуацию. Зато он может добиться успеха своей силой и уверенностью, главное – правильно расставить приоритеты.Это и произошло. Неожиданное «перемирие» между областью и Екатеринбургом «заморозило» уже заключенный было альянс двух крупнейших городов. «Каверзные ситуации будут происходить с Быком на протяжении всего лета, отвлекаться и отдыхать некогда. Осенью Бык наконец-то почувствует себя уверенно, правда – на его стороне», – предсказали астрологи. Тут можно вспомнить выборы в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному округу, где победил никому не известный Алексей Балыбердин. По мнению политологов, Сергей Носов «поставил все на «черное» и «выиграл у казино». «По большому счету, победил не кандидат Балыбердин, а Носов, превративший выборы в референдум по своему доверию. Носов попал в капкан, когда Бурков поменял избирательный округ (а Бурков спокойно в случае выигрыша мог ослабить позиции Носова и сократить его дальнейшие партийные перспективы). Однако Носов включил все механизмы и сделал то, что другим мэрам было бы не под силу, вытащив неизвестного кандидата, поставив на кон весь свой рейтинг, всю свою репутацию», – считает политолог Александр Пирогов. В 2017 году Быку рекомендуют не давать поводов для сплетен и не быть слишком раздражительным, в этом случае есть все шансы реализовать самые смелые планы и подняться вверх по карьерной лестнице.

Тигру Евгению Ройзману (1962) также предсказывали непростой год: «после апреля 2016 года карьера будет беспокойной, он будет обременен многими сложными задачами. Если дело коснется новых проектов, то будет нехватка идей и незнание, как действовать дальше». Если вы хотите поменять работу, советовали астрологи, то для этого наиболее благоприятным был бы июнь, но нужно было бы тщательно взвесить все перспективы. Напомним, именно в июне началось выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы, и многие ожидали, что Ройзман примет участие в выборах. Однако, «взвесив все перспективы», мэр Екатеринбурга делать резких движений не стал и остался на своем месте. В год Петуха Тигру обещают серьезных соперников и бой с конкурентами (напомним, ранее Ройзман заявлял о губернаторских амбициях). Также астрологи советуют умножать финансовое состояние и не отказываться от бизнес-проектов, если они подвернутся.

Людям, которые родились в год Козы, предсказывали постоянные «ловушки» от хитрой Обезьяны. Им нужно было быть особенно внимательными, чтобы не попасть в западню. По прогнозу, в 2016 году Козе могло не хватить сил и терпения, чтобы преодолеть различные жизненные препоны. Родившийся под этим знаком лидер свердловских эсеров, депутат Госдумы Александр Бурков (1967) на сентябрьским выборах проиграл кандидату Носова Алексею Балыбердину. «Для Буркова это серьезный удар – вторые проигранные выборы за три года, он ведь проиграл выборы мэра Екатеринбурга, и все это не лучшим образом отразится на его дальнейших перспективах», – комментировали политологи. В 2017 году Козе советуют не скрывать от окружающих свои таланты и идеи, а также найти влиятельных покровителей.

Для людей, родившихся в год Петуха, год Огненной Обезьяны был благоприятным. Им советовали лишь поумерить прямолинейность и излишнюю настойчивость, что могло стать причиной не очень приятных ситуаций и скандалов. «Рекомендуется научиться чувствовать меру в попытках давления на окружающих, и тогда результаты будут превосходными», – советовали им. Под этим знаком родился полпред президента в УрФО Игорь Холманских (1969), главной задачей которого в этом году было обеспечить беспроблемное проведение выборов в Госдуму, что ему в целом удалось. Следующий год – его, так что он будет успешным во всех отношениях. Главное – контролировать свое поведение и не вступать в драку. Осенью Петуха ждет похвала и аплодисменты.

Губернатору Евгению Куйвашеву, который родился в год Кабана (1971), в 2016 году астрологи предсказали некоторые проблемы, связанные с ограничением его свободы. В некотором роде «ограничением свободы» можно назвать и инициированную Москвой операцию по «принуждению к миру», в результате которой Куйвашев оказался в одной упряжке со своим прежним антагонистом Владимиром Тунгусовым. Но, с другой стороны, это позволило ему «сбросить с плеч обременяющий груз обязанностей прошлых лет». Заполучив Тунгусова в партнеры, губернатор мог больше не волноваться за результат «Единой России» на сентябрьских выборах и не ждать каверз от «серого дома». В 2017 году Кабану придется пахать за двоих, особенно рекомендуется налаживать связи с общественностью и деловыми кругами. Заграничная поездка может навести на мысль о переезде на ПМЖ в другую страну. Осенью возможен крупный выигрыш в лотерею.

Кролик, он же Кот, не всегда самостоятелен, часто нуждается в помощи и поддержке. Но 2016 год для него предсказывали удачным периодом во всех сферах жизни, что мы и видим на примере Сергея Бидонько (1975) – бывший министр строительства Свердловской области стал депутатом Государственной думы и даже зампредом комитета по строительству. В 2017 году Кролику обещают профессиональный и финансовый успех, при условии, что он не будет лезть на рожон.

А вот у его негласного покровителя, экс-премьера Дениса Паслера (Лошадь, 1978) год выдался неудачным. «Будет слишком много требований, противоречивых предположений, сомнительных инвестиций. Все эти факторы могут вызвать колоссальное напряжение и, как следствие, упадок сил», – предсказывали в начале года. Напомним, Паслер на протяжении нескольких лет в ручном режиме «гасил» различные конфликты в территориях, куда не ступала нога губернатора. Поэтому, хотя вопрос о ликвидации поста областного премьера поднимался неоднократно, мало кто ожидал, что Паслер уйдет всего через несколько дней после выборов. Говорили, что премьер просто устал – у «рабочей лошади» накопилось 130 дней неиспользованного отпуска. В 2017 году Лошади советуют не надорваться, работая на себя и на «того дядю».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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