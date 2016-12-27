В Алапаевске мужчину, зарубившему гостя топором, хотят отправить в «психушку» (ФОТО)

Публикации за 27.12.16

В Алапаевске мужчина, признанный психиатрами невменяемым, топором забил своего гостя.

Как сообщают в СУ СК РФ по Свердловской области, злоумышленник, по заключению комиссии экспертов, страдал хроническим психическим расстройством. Он совершил убийство 16 августа 2016 года, будучи пьяным в квартире дома по улице Фрунзе в Алапаевске. Злоумышленник, на почве бытового конфликта, нанес находившемуся у него в гостях мужчине несколько ударов топором. От полученных повреждений, не совместимых с жизнью, потерпевший скончался на месте происшествия.

На данный Следственным отделом по г.Алапаевск СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Алапаевск, которому инкриминировано совершение запрещенного уголовным законом деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера. Если суд согласится с выводами следствия подсудимый будет направлен в специализированное медицинское учреждение, до своего выздоровления.

Алапаевск, служба информации РИА «Новый День»

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