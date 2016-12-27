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Екатеринбург

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Публикации за 27.12.16

После вмешательства прокурора красноуфимский перевозчик снизил цену на проезд на 3 рубля

После вмешательства прокурора красноуфимский перевозчик снизил цену на проезд на 3 рубля

Красноуфимская межрайонная прокуратура проверила обоснованность стоимости проезда в отношении местных частных перевозчиков.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ведомства, с июня 2015 года по декабрь 2016 года перевозчики брали со своих пассажиров 19 рублей за 1 поездку.

Между тем постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области предельный тариф на перевозку пассажиров в этом городе установлен в размере 16 рублей. По результатам проверки прокуратура возбудила административные дела по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ («Завышение регулируемых государством предельных тарифов на услуги»), которые находятся на рассмотрении.

После вмешательства надзорного ведомства все ИП, осуществляющие перевозку пассажиров, снизили плату за проезд с граждан с 19 рублей до 16 рублей.

Отметим, что завтра РЭК Свердловской области рассмотрит тарифы на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга. По данным NDNews.ru, с 26 рублей они могут повыситься до 35.

Красноуфимск, Евгения Вирачева

Красноуфимск. Другие новости 27.12.16

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