Сотрудники СКР и ФСБ изъяли документы в мэрии Березовского по делу о мошенничестве

Публикации за 27.12.16

В администрации Березовского во вторник, 27 декабря, прошла очередная выемка документов, в которой приняли участие сотрудники Следственного управления СК РФ по Свердловской области и регионального УФСБ..

Как пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщают, что обыски проводились в рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Администрация города выступает в нем как пострадавшая сторона. Чиновники, как отмечают в СКР, в добровольном порядке представили документы, подтверждающие наличие причиненного ущерба.

По предварительным данным, группа мошенников получила в собственность участок в центре Березовского стоимостью около 10 млн рублей. Речь идет о земле, на которой находится старое здание ГИБДД Березовского на улице Восточной.

Стоит добавить, что следственные действия в мэрии Березовского проходят уже не в первый раз. В ноябре 2016 года следователи изъяли документы в администрации города в связи со срывом подрядчиком сроков переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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