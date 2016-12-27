Недостроенные фигуры, деревянные горки – как выглядят районные городки за 3 дня до Нового года (ФОТО)

Публикации за 27.12.16

Районы Екатеринбурга за три дня до Нового года оказались не готовы к празднику. На главных площадях в спешке достраивают ледовые городки или хотя бы заливают горки, елки на некоторых площадках смотрятся пугающе. Исключение составляют лишь городки в парках отдыха и у торговых центров. Как выглядят ледовые городки в районах сегодня – смотрите в фоторепортаже NDNews.ru.

Напомним, в этом году все районы Екатеринбурга анонсировали открытие ледовых городков или хотя бы установку елок. По замыслу, именно туда жители могут прийти в новогоднюю ночь и под бой курантов встретить Год петуха. Однако сегодня, за 3 дня до праздника, районные площадки выглядят совсем не празднично. Рабочие в спешке доделывают фигуры, украшают елки и заливают катки.

В Верх-Исетском районе главной площадкой заявлена площадь Субботников. Предполагалось, что здесь будет елка, каток и ледовые фигуры. Площадь действительно залили льдом, и сегодня там можно было наблюдать рабочих, катающихся на коньках. Елка тоже стоит. Больше ничего нет. Люди в форменных жилетах спешно устанавливают ледяную ограду. Каких-либо фигур изо льда или хотя бы из снега не видно. Правда, есть горка – железная, которая тут стояла и летом.

В Чкаловском районе ледовый городок и елка должны были расположиться перед ТЦ «Дирижабль». Елка здесь действительно стоит. А также две горки – высокая и пониже. Из ледовых скульптур – только цифры 2017. На площадке также проходят какие-то работы, но не похоже, что городок как-то преобразится до Нового года.

Получше ситуация в парке семейного отдыха «Эльмашевский». Городок здесь делают первый год, до этого елку устанавливали напротив местного ЦК. Открытие городка должно состояться уже сегодня. Правда, непонятно, что кроме горки и батута (зимой!) будет в городке. Анонсированы катания на каруселях и лошадях.

В Железнодорожном районе городок почти достроили – в парке семейного отдыха «Таганский». Здесь действительно есть и елка, и ледовые скульптуры, и горка. Некоторые фигуры еще застывают, подходить к ним пока нельзя.

Традиционно лучше всего ситуация в Кировском и Октябрьском районах. В Кировском ледовый городок ежегодно строят у ТРЦ «Парк-Хаус»: там есть горки, карусели, скульптуры изо льда. Уже сегодня там вовсю гуляют семьи с детьми. В Октябрьском районе елку, огромные горки и каток уже давно можно посетить в ЦПКиО им. Маяковского.

И, наконец, в Ленинском районе городок будет в Академическом. Одну из районных елок уже открыли недалеко от храма, вторую только сейчас устанавливают на улице Краснолесья.

Добавим, что главный ледовый городок Екатеринбурга откроется на площади 1905 года 29 декабря. Темой городка стали сказки Чуковского. Также в течение праздничных дней напротив городка – на здании администрации – будет транслироваться вечернее лазерное шоу.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 27.12.16

Выемка документов в Березовском: ФСБ наведалась к первому заму главы по земельным вопросам. / Екатеринбург перешел в режим предновогодних пробок (ФОТО). / Из-за эпидемии ОРВИ и гриппа госпитализированы 1000 человек, закрыты школы и детсады. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»