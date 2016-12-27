NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 27.12.16

Недостроенные фигуры, деревянные горки – как выглядят районные городки за 3 дня до Нового года (ФОТО)

Недостроенные фигуры, деревянные горки – как выглядят районные городки за 3 дня до Нового года (ФОТО)

Районы Екатеринбурга за три дня до Нового года оказались не готовы к празднику. На главных площадях в спешке достраивают ледовые городки или хотя бы заливают горки, елки на некоторых площадках смотрятся пугающе. Исключение составляют лишь городки в парках отдыха и у торговых центров. Как выглядят ледовые городки в районах сегодня – смотрите в фоторепортаже NDNews.ru.

Новый День: Недостроенные фигуры, деревянные горки – как выглядят районные городки за 3 дня до Нового года (ФОТО)

Напомним, в этом году все районы Екатеринбурга анонсировали открытие ледовых городков или хотя бы установку елок. По замыслу, именно туда жители могут прийти в новогоднюю ночь и под бой курантов встретить Год петуха. Однако сегодня, за 3 дня до праздника, районные площадки выглядят совсем не празднично. Рабочие в спешке доделывают фигуры, украшают елки и заливают катки.

Новый День: Недостроенные фигуры, деревянные горки – как выглядят районные городки за 3 дня до Нового года (ФОТО)

В Верх-Исетском районе главной площадкой заявлена площадь Субботников. Предполагалось, что здесь будет елка, каток и ледовые фигуры. Площадь действительно залили льдом, и сегодня там можно было наблюдать рабочих, катающихся на коньках. Елка тоже стоит. Больше ничего нет. Люди в форменных жилетах спешно устанавливают ледяную ограду. Каких-либо фигур изо льда или хотя бы из снега не видно. Правда, есть горка – железная, которая тут стояла и летом.

Новый День: Недостроенные фигуры, деревянные горки – как выглядят районные городки за 3 дня до Нового года (ФОТО)

В Чкаловском районе ледовый городок и елка должны были расположиться перед ТЦ «Дирижабль». Елка здесь действительно стоит. А также две горки – высокая и пониже. Из ледовых скульптур – только цифры 2017. На площадке также проходят какие-то работы, но не похоже, что городок как-то преобразится до Нового года.

Новый День: Недостроенные фигуры, деревянные горки – как выглядят районные городки за 3 дня до Нового года (ФОТО)

Получше ситуация в парке семейного отдыха «Эльмашевский». Городок здесь делают первый год, до этого елку устанавливали напротив местного ЦК. Открытие городка должно состояться уже сегодня. Правда, непонятно, что кроме горки и батута (зимой!) будет в городке. Анонсированы катания на каруселях и лошадях.

Новый День: Недостроенные фигуры, деревянные горки – как выглядят районные городки за 3 дня до Нового года (ФОТО)

В Железнодорожном районе городок почти достроили – в парке семейного отдыха «Таганский». Здесь действительно есть и елка, и ледовые скульптуры, и горка. Некоторые фигуры еще застывают, подходить к ним пока нельзя.

Новый День: Недостроенные фигуры, деревянные горки – как выглядят районные городки за 3 дня до Нового года (ФОТО)

Традиционно лучше всего ситуация в Кировском и Октябрьском районах. В Кировском ледовый городок ежегодно строят у ТРЦ «Парк-Хаус»: там есть горки, карусели, скульптуры изо льда. Уже сегодня там вовсю гуляют семьи с детьми. В Октябрьском районе елку, огромные горки и каток уже давно можно посетить в ЦПКиО им. Маяковского.

Новый День: Недостроенные фигуры, деревянные горки – как выглядят районные городки за 3 дня до Нового года (ФОТО)

И, наконец, в Ленинском районе городок будет в Академическом. Одну из районных елок уже открыли недалеко от храма, вторую только сейчас устанавливают на улице Краснолесья.

Новый День: Недостроенные фигуры, деревянные горки – как выглядят районные городки за 3 дня до Нового года (ФОТО)

Добавим, что главный ледовый городок Екатеринбурга откроется на площади 1905 года 29 декабря. Темой городка стали сказки Чуковского. Также в течение праздничных дней напротив городка – на здании администрации – будет транслироваться вечернее лазерное шоу.

Новый День: Недостроенные фигуры, деревянные горки – как выглядят районные городки за 3 дня до Нового года (ФОТО)
Новый День: Недостроенные фигуры, деревянные горки – как выглядят районные городки за 3 дня до Нового года (ФОТО)

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 27.12.16

Выемка документов в Березовском: ФСБ наведалась к первому заму главы по земельным вопросам. / Екатеринбург перешел в режим предновогодних пробок (ФОТО). / Из-за эпидемии ОРВИ и гриппа госпитализированы 1000 человек, закрыты школы и детсады.

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter