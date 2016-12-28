Пьянков, Новиков, Соколовский, Игнатьев, Сиволап / Чиновники, силовики, артисты и блогеры – кто встретит Новый год под следствием (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 28.12.16

Уходящий 2016 год оказался не так богат на криминальные и судебные события, как это было в 2014 и 2015 годах, когда СМИ без устали писали про дела банды Федоровича, фотографа Лошагина, депутата Кинева и других известных персон. Не будет в этот раз и предновогодней спешки с вынесением приговоров, поэтому под следствием останутся десятки чиновников, силовиков и рядовых граждан, чьи истории вызвали широкий общественный резонанс. В преддверии Нового года NDNews.ru вспомнил героев незавершенных коррупционных скандалов и других громких преступлений. О том, кто встретит 2017-й в качестве фигуранта уголовного дела – в итоговом материале нашего агентства.

Верхушка МУГИСО, друг Куйвашева и районные чиновники

Последние дни года внимание прессы было приковано к барду, худруку Театра эстрады и другу свердловского губернатора Александру Новикову, обвиняемому в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 млн. рублей.

Новиков и пайщики в суде Александр Новиков отправлен под домашний арест Шилиманов встретит новый год в СИЗО

22 декабря шансонье принял участие в очных ставках по уголовному делу, фигурантом которого также является бывший заместитель министра экономики региона Михаил Шилиманов. О задержании последнего стало известно 19 декабря, Верх-Исетский райсуд отправил его в СИЗО до 18 февраля 2017 года. Новикову в этом смысле повезло больше – тот же суд 23 декабря избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 февраля. До, во время и после судебного заседания артист сделал немало резких и скандальных заявлений, подробно об этом мы сообщали в своих репортажах. 26 декабря оба обвиняемых обжаловали свои аресты.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=nvqd3MyO9Q8&rel=0">Video</a> Новиков об аресте

Остается в информационной повестке растущее число дел против сотрудников МУГИСО. На днях суд назначил домашний арест до 21 февраля директору департамента рекламы министерства Игорю Разунину. Чиновника задержали сотрудники ФСБ на рабочем месте после того, как ему принес взятку бизнесмен, занимающийся размещением наружной рекламы в Екатеринбурге.

Под следствием также остается глава МУГИСО Алексей Пьянков, его первый заместитель Артем Богачев, еще один замминистра Константин Никаноров, а также и. о. директора Распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева.

Арест Пьянкова Артем Богачев Алексей Пьянков выходит под залог Константин Никаноров

Им вменяется получение взятки в размере 31,5 млн рублей в виде отката при выкупе по завышенной стоимости здания по улице Репина, которое необходимо было снести в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018. Недавно Пьянкову предъявили новое обвинение – в получении взятки в размере 5 млн 750 тысяч рублей. Речь идет о компании «Проинвест», строившей крематорий для похоронного дома «Вознесение». Есть еще одно дело о взятке в 3 млн рублей, которую чиновникам давал бизнесмен Андрей Дружинин за продление договора аренды земли под строительство бизнес-центра в сквере на Громова.

Первоначально Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия и взял Пьянкова под стражу. Министр провел в СИЗО два месяца, после чего его отпустили под домашний арест, а затем – вовсе освободили от ограничений под залог в 2 миллиона рублей.

Никаноров и Богачев остаются под домашним арестом, Горностаева – под подпиской о невыезде.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=0RIi6LDlmGc&rel=0">Video</a> Пьянкова отпустили под залог

В числе чиновников рангом пониже, проходящих обвиняемыми по уголовным делам, можно отметить бывшего главу Среднеуральска Бориса Тарасова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и покушении на дачу взятки. Он попался на махинациях с землей и попытался откупиться, дав деньги мошеннику, представившемуся правоохранителем. Ущерб бюджету области и Среднеуральска оценили в 61 млн рублей.

В Белоярском районном суде, между тем, идет процесс по громкому уголовному делу о взятках, в получении которых обвиняется главный коммунальщик Белоярки Сергей Прохоренко. Его действия, наряду с другими местными чиновниками, привели к «заморозке» городского округа и введению режима ЧС. Следующее заседание по делу пройдет 10 февраля.

Суд над Прохоренко Глава Белоярки Юдин на суде по делу Прохоренко Свидетель Олихвер описал, как передавались деньги Экс-начальником отдела капстроительства Белоярского ГО Вшивков рассказал, как отыгрывались аукционы и передавались деньги Новая газовая котельная (справа) в Белоярке так и не заработала Митинг замерзающих белоярцев Судья Вячеслав Мамаев Жители барака в Белоярке не могут переехать

Среди VIP-персон остается неясным статус теперь уже бывшего министра транспорта и связи области Александра Сидоренко, в коттедже которого в ноябре прошли обыски по уголовному делу о незаконной предпринимательской деятельности. Подробности официально не сообщаются. Сам Сидоренко находится в Израиле. Когда он вернется в Свердловскую область – неизвестно.

Непонятно и наказание, которое получит депутат заксобрания области Армен Карапетян, которого поймали пьяным за рулем. Рассмотрение его административного дела отложили до 12 января 2017 года. Народному избраннику грозит 30-тысячный штраф и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Но на новогодние праздники он останется с водительским удостоверением.

Карапетян в заксо ГИБДД демонстрируют депутатские корочки Заседание суда по Карапетяну

Чекист, полицейские, судья

Фигурантами громких уголовных дел в этом году вновь становились и сами сотрудники органов внутренних дел, спецслужб и даже служители Фемиды. Так, встречать Новый год в СИЗО придется сотруднику свердловского ФСБ Александру Игнатьеву, зверски убившему жену и дочь. Недавно ему тайно продлили меру пресечения в виде содержания под стражей в Нижнем Тагиле.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=4tFrIspC8cY&rel=0">Video</a> Игнатьев об убийстве жены и дочери

Встречать 2017-ый в качестве фигурантов уголовного дела о пытках в полиции Заречного придется также целой группе силовиков. Среди них – бывший оперуполномоченный отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений УУР ГУ МВД РФ по Свердловской области Анатолий Куриленко, который единственный из подсудимых находится в СИЗО (пока – до 3 марта). Остальных, как известно, выпустили под залог в 500 тысяч рублей, – это руководитель полиции Заречного Александр Дубровин, два его подчиненных – Эдуард Ударцев, Абай Маманов, и начальник угрозыска ОМВД Заречного Андрей Махаев. Судебный процесс по их делу проходит в Верх-Исетском районном суде в закрытом режиме.

Анатолий Куриленко Судья Порозов Абай Маманов Александр Дубровин Аншлаг в зале суда Андрей Махаев

Еще один неожиданный фигурант громкой «уголовки» этого года – теперь уже бывший судья Асбестовского городского суда Максим Виноградов, подозреваемый в получении взятки за оправдательный приговор в размере 6 миллионов рублей. Сейчас служитель Фемиды в бегах (по некоторым данным, живет в США – прим. ред). Его дело стало уникальным для Среднего Урала – в квалификационной коллегии судей региона не могут вспомнить подобных историй за последние годы.

Под следствием остаются и обвиняемые в покушении на экс-начальника УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко, чудом оставшегося в живых. По версии следствия, преступление совершили бывший начальник Орджоникидзевского РУВД Олег Дудко (работал в 1997-2001 годах, был уволен Тимониченко с должности, с тех пор между полицейскими были враждебные отношения.) и его знакомый Игорь Казаков. Оба находятся под арестом.

Среди других громких историй можно выделить дело замначальника отдела по выявлению налоговых преступлений в сфере строительства и транспорта управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Максима Касаткина. Полицейский попал под следствие за взятку в 2 миллиона от бизнесмена.

В Екатеринбурге будет суд над кандидатом в силовики, который убил пенсионерку ради ее квартиры. Схема оказалась схожей с той, что использовал экс-депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев: женщину вывезли в лес и убили.

Наряду с этим, в Невьянске будут судить следователя полиции Оксану Иванову, похищавшую деньги у обвиняемых и вещдоков. Она, как считают следователи, обокрала подследственных на 48,5 тысяч рублей.

Наконец, вновь немало в этом году было дел против сотрудников ГИБДД. Одно из наиболее скандальных – против сотрудника ревдинской ГИБДД, который набрал с дальнобойщиков взяток на 300 тысяч рублей. Ждет своей участи и бывший начальника ГИБДД Краснотурьинска Ратмир Габбазов, обвиняемый по статье 12.26 КоАП РФ («Невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования»). Суд по его делу на днях отложили по причине болезни экс-силовика. Следующее заседание должно пройти 18 января. Ранее Габбазову вынесли наказание по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») – штраф в 1 тысячу рублей и сутки за решеткой. Инцидент, из-за которого судят Габбазова, произошел 7 ноября. Тогда предположительно пьяный гаишник уснул за рулем Lexus, а затем попытался скрыться от патруля, но был задержан. После этого стало известно, что правоохранитель уволен.

Топ-менеджеры АМУРа и овощебазы №4

Вовлеченным в курьезную ситуацию оказался бывший гендиректор новоуральского завода «Автомобили и моторы Урала» (АМУР) Юрий Афанасьев. По версии следствия, он незаконно заключил два госконтракта с Минобороны на сумму около 500 млн руб. Свердловский областной суд в конце этого года оставил в силе постановление о его федеральном розыске, хотя он лично присутствовал на заседании суда. Его уголовное дело рассматривают в Новоуральске, и он не смог прийти на слушание, так как был задержан в Казахстане из-за нечаянно брошенного окурка. По этому же делу проходил финансовый директор АМУРа Валерий Хомяков – его в ноябре осудили на 2 года лишения свободы.

Другое громкое событие в Свердловской области связано с именем бывшего координатора ячейки ЛДПР, топ-менеджера овощебазы №4 и коммерсанта Ивана Обухова, являющегося оппонентом барда Новикова в скандальной истории с попыткой хищения земель в Сысертском районе. Вместе с ним на скамье подсудимых окажутся второй топ-менеджер овощебазы №4 Виктор Новиков и 44-летняя гендиректор и соучредитель ООО «Светояр» Лариса Ассонова.

Новиков и Шилиманов в Сысертском суде Лариса Ассонова в Сысертском суде Иван Обухов, арест

Компания Ивана Обухова ООО «Управляющая компания «Уктус», тем временем, не сидит, сложа руки – в суде она начала пытаться обанкротить предприятие Александра Новикова ООО «Светояр», у которой Обухов пытался незаконно изъять около 400 гектаров земли. Компания «Светояр», принадлежащая Новикову, действительно оказалась должником – за ней числится неуплаченный долг размером в 12,4 млн.рублей.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=nApRXWes8ok&rel=0">Video</a> Арест Обухова

Блогер, пироман, анестезиолог, участники бойни

Пожалуй, самым юным фигурантом уголовного дела, встречающим Новый год под следствием, в этот раз станет 15-летний школьник Данил П., зарезавший свою пьяницу-мать на Уралмаше. Его заключили под стражу до 29 января, так как подросток сбежал из-под домашнего ареста.

Блогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в Храме-на-Крови, также вначале декабря был возвращен обратно в СИЗО за нарушение режима домашнего ареста – к нему домой пришла его девушка, чтобы поздравить с днем рождения. Соколовский пробудет в следственном изоляторе минимум до 23 января 2017 года.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ma6mZsP-8KI&rel=0">Video</a> Блогер Соколовский в суде

Придется встретить новый 2017 год под домашним арестом минимум до 4 февраля и поджигателю веранд детских садов – 19-летнему студенту одного из техникумов Вячеславу Сычеву.

До 4 марта отправлен в СИЗО предприниматель Виталий Сиволап, который обвиняется в нападении на судебного пристава, которому он проломил голову бутылкой из-под виски. Все апелляции адвокатов бизнесмена на изменение меры пресечения не возымели действия.

Сиволап является одним из ключевых свидетелей в громком деле МУГИСО, в рамках которого арестован глава МУГИСО Алексей Пьянков. Примечательно, что ранее задерживались, но были отпущены под залог в 1 миллион рублей бизнесмены Владимир Владимиров и Андрей Анисимов, которые вместе с Сиволапом являются учредителями скандально известного похоронного дома «Вознесение».

Виталий Сиволап Андрей Анисимов Владимир Владимиров

Среди арестованных также – мать, убившая двух своих детей крысиным ядом, и анестезиолог из ДГБ №9, обвиняемый в смерти 2-летнего ребенка.

Наконец, под следствием остаются многочисленные участники бойни в Цыганском поселке. ЧП случилось 3 сентября возле коттеджа бывшего спецназовца Олега Шишова на улице Депутатской. Шишов повздорил с цыганом Дмитрием Пестриковым на дне рождения у приятеля Александра Дутова (Пестриков – гражданский супруг дочери Дутовых). Цыган привел на разборки около трех десятков человек, с другой стороны был Шишов и Дутовы. Разборки закончились перестрелкой, в результате которой ранения получили не менее 12 человек, скончались двое – 27-летний Кирилл Штриплинг и 18-летний Илья Ташимов.

Алексей Дутов Дмитрий Пестриков Друзья погибшего Ташимова рассказали о перестрелке

Олег Шишов и Александр Дутов сдались спустя сутки полиции, их отпустили на свободу. Зато арестовали Пестрикова и тех, кто был с ним – Руслана Оглы и Яника Князева. Им предъявлены обвинения по статье 212 УК РФ («Организация и участие в массовых беспорядках»). Еще четверых человек объявили в розыск (это Андрей Оглы, его сын Алексей, еще один член клана Иван Оглы и Алик Бардинов).

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 28.12.16

28 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / Облсуд назначил даты рассмотрения апелляций на арест Новикова и Шилиманова. / На Урале борец с коррупцией в погонах за взятку в полмиллиона получил 8 лет колонии. Читать дальше

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