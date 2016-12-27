В Черноусовском интернате ждут нового директора – с Анатолием Чечулиным продлять контракт не стали

Прокуратура продолжает проверку деятельности руководства учреждения совместно с представителями министерства финансов Свердловской области. Об этом сообщила NDNews.ru пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова. Контракт нынешнего директора Анатолия Чечулина истек 22 декабря и продлен не был. С 23 декабря он больше не руководит школой-интернатом в селе Черноусово.
Напомним, школа-интернат привлекла внимание СМИ заявлением руководительницы организации «Солнечные дети» и матери ребенка, начавшего посещать школу в этом году, обратившейся в прокуратуру с просьбой провести проверку в учреждении. Татьяна Черкасова просила проверить компетенцию и деятельность руководства интерната на соответствие законодательству, расходование бюджетных средств, а также качество лечения и ухода за детьми-инвалидами. Спустя неделю вскрылись факты массового оттока работников учреждения после появления нового директора и разборок в суде о невыплате заработной платы.
Надзорное ведомство должно закончить проверки к 5 января уже нового года.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 27.12.16
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