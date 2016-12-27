Облсуд назначил даты рассмотрения апелляций на арест Новикова и Шилиманова

Публикации за 27.12.16

Апелляционные жалобы на решение Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга о домашнем аресте шансонье Александра Новикова и заключении в СИЗО его делового партнера Михаила Шилиманова в Свердловском областном суде будут рассмотрены 29 декабря

Как передает корреспондент NDNews.ru, материалы по мере пресечения Новикову будет изучать судья Татьяна Айнсоф. Заседание по этому вопросу пройдет 29 декабря в 9:30. Апелляцию на арест Шилиманова рассмотрит судья Максим Крутько, процесс начнется в этот же день в 12:00.

Напомним, на прошлой неделе Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил Шилиманова в СИЗО до 18 февраля, Новикова – под домашний арест до 22 февраля 2017 года. Как было отмечено представителем гособвинения, обоим предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). По версии следствия, Новиков и Шилиманов при пособничестве помощницы Ларисы Ассоновой (проходит свидетелем по делу, дала признательные показания – прим. ред.) выводили деньги, собранные с пайщиков ЖСК «Бухты Квинс». Шилиманов участвовал в хищении 41 млн рублей, Новиков – 35,6 млн рублей. На эти деньги должен был строиться одноименный коттеджный поселок на восточном побережье озера Шарташ.

Всего 65 человек вложили порядка 150 млн. рублей в строительство, но так и не дождались жилья – стройка была заморожена. Новиков и Шилиманов якобы перевели деньги пайщиков себе на счета и прекратили строительство. Шансонье все это опровергает, заявляя, что деньги не похищены. Новиков считает, что дело против него заказное, всему виной – другое громкое дело его оппонента, топ-менеджера овощебазы №4 и коммерсанта Ивана Обухова, по которому артист проходит свидетелем. Более того, шансонье заявил ранее в суде, что он сам потерпевший по этому делу, и обвинил пайщиков в клевете.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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