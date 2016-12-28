С сегодняшнего дня приставы переходят на круглосуточный розыск должников в Кольцово

Публикации за 28.12.16

Судебные приставы с сегодняшнего дня и до конца новогодних каникул переходят на круглосуточное дежурство в аэропорту Кольцово. Вылететь на отдых за рубеж смогут только рассчитавшиеся с долгами.

«Снять ограничение на выезд за пределы Российской Федерации, оплатив свою задолженность, можно будет круглосуточно в аэропорту Кольцово с 28 декабря 2016 года по 09 января 2017 года. В период предпраздничных и праздничных дней Управлением Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области организован круглосуточный пост в международном терминале аэропорта Кольцово, где граждане смогут решить вопрос с ограничением права на выезд за границу Российской Федерации в связи с долговыми обязательствами более оперативно в течение двух часов на месте», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Те, кто не собирается за рубеж, но хочет встретить Новый год без долгов, также могут обратиться к приставам.

Кстати, за этот год приставы ограничили выезд 40 тысячам должников. В Управлении рекомендуют – прежде чем собирать багаж и заказывать такси в аэропорт, стоит проверить себя на сайте УФССП России по Свердловской области в разделе «Банк данных исполнительных производств». В круглосуточном режиме также будет работать информационный центр Управления по телефону: (343) 362 27 92.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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