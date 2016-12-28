Свердловских чиновников призвали повысить бдительность и помнить о табу на подарки (ДОКУМЕНТ)

Публикации за 28.12.16

В преддверии праздников свердловским чиновникам напомнили о запрете дарить и получать подарки.

Как передает корреспондент NDNews.ru, предупреждение в виде письма от Минтрудсоцзащиты РФ появилось на сайтах Минобра и РЭК Свердловской области. В документе говорится, что положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса запрещают дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности.

Исключением являются только подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, командировками, с другими официальными мероприятиями и подлежат сдаче. Получение чиновником подарка в иных случаях ставит под сомнение его объективность и влечет ответственность, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка – уголовную ответственность.

В связи с этим госслужащих призывают быть бдительными, а также разъяснить этот запрет населению. В соцсетях сообщают, что в администрациях некоторых городов уже появились подобные объявления.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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