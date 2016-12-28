Корреспондента NDNews.ru признали лучшим спортивным фотожурналистом (ФОТО)

Публикации за 28.12.16

Вчера в Екатеринбурге состоялось награждение лучших спортивных журналистов Свердловской области. Победителем в номинации «Фотожурналист» стала Екатерина Норсеева, корреспондент NDNews.ru.

Конкурс «Sport Drive. Лучшее за 2016 год» проводился уже в пятый раз подряд. В этом году номинаций стало больше, чем обычно, – в дополнение к выбору лучшего журналиста и фотографа свердловское минспорта и спортивные федерации региона наградили лучшего журналиста муниципальных СМИ и автора лучшего репортажа на военно-патриотическую тему.

В конкурсе приняли участие порядка 50 авторов региона. В номинации «Лучший спортивный фотожурналист» победителем стала корреспондент NDNews.ru Екатерина Норсеева.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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