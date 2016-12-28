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Публикации за 28.12.16

Нетрезвый житель Алапаевска на спор избил на площади фанерного петуха (ФОТО)

Нетрезвый житель Алапаевска на спор избил на площади фанерного петуха (ФОТО)

В Алапаевске полицейские совместно с дружинниками задержали хулигана, повредившего новогоднюю фигуру в ледовом городке на городской площади.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, около часа ночи бойцы патрульно-постовой службы заметили, что неизвестный мужчина пинает ногами символ 2017 года – Петуха, сделанного из фанеры. Увидев стражей порядка, злоумышленник бросился наутёк.

Новый День: Нетрезвый житель Алапаевска на спор избил на площади фанерного петуха (ФОТО)

Сотрудники полиции и дружинники задержали нарушителя, после чего доставили в дежурную часть. Это оказался несудимый местный житель 1984 года рождения, работающий преподавателем. Гражданин оказался нетрезвым. В ходе опроса мужчина пояснил, что напал на Петуха на спор.

Новый День: Нетрезвый житель Алапаевска на спор избил на площади фанерного петуха (ФОТО)

В отношении азартного жителя Алапаевска составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП Российской Федерации («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). В адрес руководителя образовательного учреждения, где работает гражданин, внесено Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Алапаевск, служба информации

Алапаевск. Другие новости 28.12.16

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