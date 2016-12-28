Двое «торопыг» блокировали движение в центре Екатеринбурга (ФОТО)

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Только что в Екатеринбурге на центральной улице столкнулись две иномарки. В аварии пострадало только «железо», но участники ДТП блокировали все три полосы для движения.

Как передает корреспондент NDNews.ru, только что на улице 8 Марта близ перекрестка с улицей Радищева столкнулись две иномарки. Авария банальна: водитель «Лексуса» ехал прямо по крайней правой полосе, водитель автомобиля «Хендай» через все полосы со встречного движения поворачивал во двор, легковушка не убедилась в безопасности маневра, кроссовер вовремя не среагировал.

В итоге участники ДТП оформляют происшествие, а на месте аварии копится пробка, затор уже растянулся от проспекта Ленина – улица 8 Марта традиционно стоит в заторах, которые только усиливаются накануне праздников. Желающим проехать в сторону Радищева приходится объезжать аварию по встречной полосе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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