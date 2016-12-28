За 2016 год цены на квартиры в Екатеринбурге упали на 3,7% – до 68 тысяч рублей за квадратный метр

Публикации за 28.12.16

Аналитики Уральской палаты недвижимости подвели итоги 2016 года. В течение 12 месяцев цены на квартиры в Екатеринбурге то падали, то росли, но в целом рынок был в стагнации. С января стоимость метра упала на 3,7%, до 68 тысяч рублей. Тенденция сохранится и в 2017 году.

«Переход к стагнации был обусловлен несколькими причинами, и в первую очередь – изменением экономической ситуации в стране и регионе, – отмечают аналитики УПН. – В течение последних лет фиксировался рост цен на потребительские товары, изменение структуры расходов населения и корректировка ожиданий. Объективные экономические трудности, которые для многих семей год-два назад были потенциальными, в текущем году затронули большинство домохозяйств. Естественно, что экономический контекст, в котором приходится принимать решение о покупке первой квартиры или об улучшении жилищных условий, изменился в худшую сторону. Многие семьи были вынуждены отложить решение этого вопроса на будущее, независимо от уровня ипотечной ставки. Другая причина пребывания рынка в состоянии стагнации – высокий объем предложения».

Корректировка цен на жилье в 2016 году шла очень низкими темпами. Плавное снижение показателя наблюдалось в основном с января по июнь. Во второй половине года этот процесс то и дело останавливался и даже сменялся незначительной положительной корректировкой, которая чаще всего была обусловлена изменениями структуры рынка. В итоге, за двенадцать месяцев стоимость квартир в городе опустилась только на 3,7%. Сегодня средняя цена квадратного метра составляет 68 086 рублей.

Наибольшее снижение цен по сравнению с началом года отмечалось в четвертом поясе. Квартиры здесь по дешевели на 6,5%: с 51 734 рублей за метр до 48 381 рубля. В третьем поясе стоимость квадратного метра опустилась на 5,0%: с 60 260 рублей до 57 268 рублей. Из различных типов объектов наибольшие потери у старого фонда. «Полнометражки», «хрущевки и «брежневки» подешевели на 6,0-6,3%.

«Если говорить о прогнозах, то наиболее вероятный сценарий развития рынка на краткосрочную перспективу – это по-прежнему стагнация и отсутствие устойчивой динамики цен. Избыточное предложение, на фоне снижающегося спроса, стало основной проблемой для участников рынка в уходящем году и продолжит определять движение рынка в ближайшие месяцы, то есть как минимум в первой половине 2017 года», – прогнозируют в УПН.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.12.16

Двое «торопыг» блокировали движение в центре Екатеринбурга (ФОТО). / Нетрезвый житель Алапаевска на спор избил на площади фанерного петуха (ФОТО). / Крупнейший производитель сыров на Урале подал заявление на ликвидацию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»