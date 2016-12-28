NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 28.12.16

«Автомобилист» вышел в четвертьфинал Кубка Шпенглера (ФОТО)

«Автомобилист» вышел в четвертьфинал Кубка Шпенглера (ФОТО)

Екатеринбургский «Автомобилист» накануне проиграл второй матч в турнире Кубок Шпенглера. Уральцы уступили чешскому клубу «Маунтфилд» со счетом 3:4.

Как передает корреспондент NDNews.ru, «Автомобилист» вновь упустил победу, ведя в счете по ходу игры. На первой минуте встречи Дмитрий Моня забил шайбу, но вскоре «Маунтфилд» отыгрался, Рихард Ярушек реализовал большинство. Во втором периоде Роман Кукумберг вывел чехов вперед, на что екатеринбуржцы ответили голами Анатолия Голышева и Михала Чайковски. В третьей двадцатиминутке Кукумберг и Ярушек сделали дубли и принесли «Маунтфилду» победу.

По результатам двух игр «Автомобилист» занял третье место в группе и вышел в четвертьфинал турнира. В полуфинал напрямую выходят команды, занявшие первые места в каждой из двух групп. Следующую игру екатеринбуржцы проведут в четверг, 29 декабря.

Новый День: ''Автомобилист'' вышел в четвертьфинал Кубка Шпенглера (ФОТО)
Новый День: ''Автомобилист'' вышел в четвертьфинал Кубка Шпенглера (ФОТО)
Новый День: ''Автомобилист'' вышел в четвертьфинал Кубка Шпенглера (ФОТО)
Новый День: ''Автомобилист'' вышел в четвертьфинал Кубка Шпенглера (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.12.16

Женщина-пассажир погибла при столкновении «Тойоты» с грузовиком на Серовском тракте. / За 2016 год цены на квартиры в Екатеринбурге упали на 3,7% – до 68 тысяч рублей за квадратный метр. / Двое «торопыг» блокировали движение в центре Екатеринбурга (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter