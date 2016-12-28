«Автомобилист» вышел в четвертьфинал Кубка Шпенглера (ФОТО)

Публикации за 28.12.16

Екатеринбургский «Автомобилист» накануне проиграл второй матч в турнире Кубок Шпенглера. Уральцы уступили чешскому клубу «Маунтфилд» со счетом 3:4.

Как передает корреспондент NDNews.ru, «Автомобилист» вновь упустил победу, ведя в счете по ходу игры. На первой минуте встречи Дмитрий Моня забил шайбу, но вскоре «Маунтфилд» отыгрался, Рихард Ярушек реализовал большинство. Во втором периоде Роман Кукумберг вывел чехов вперед, на что екатеринбуржцы ответили голами Анатолия Голышева и Михала Чайковски. В третьей двадцатиминутке Кукумберг и Ярушек сделали дубли и принесли «Маунтфилду» победу.

По результатам двух игр «Автомобилист» занял третье место в группе и вышел в четвертьфинал турнира. В полуфинал напрямую выходят команды, занявшие первые места в каждой из двух групп. Следующую игру екатеринбуржцы проведут в четверг, 29 декабря.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.12.16

Женщина-пассажир погибла при столкновении «Тойоты» с грузовиком на Серовском тракте. / За 2016 год цены на квартиры в Екатеринбурге упали на 3,7% – до 68 тысяч рублей за квадратный метр. / Двое «торопыг» блокировали движение в центре Екатеринбурга (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»