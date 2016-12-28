Возбуждено дело о зеленом снеге в Первоуральске

Публикации за 28.12.16

На Среднем Урале по факту выпадения ядовито- зеленого снега в Первоуральске возбуждено административное дело.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, надзорным ведомством вместе с прокуратурой Свердловской области проведена внеплановая проверка ЗАО «Русский хром 1915». Авария на этом предприятии стала причиной того, что под Екатеринбургом позеленел снег. Предположительно был установлен факт утечки из системы отведения отходов.

«В ходе проверки выявлено нарушение требований природоохранного законодательства РФ в части использования и охраны водных объектов. Для устранения выявленного нарушения выдано предписание, срок исполнения – 17 февраля следующего года. По итогам проверки в отношении ЗАО «Русский хром 1915» и должностного лица, ответственного за эксплуатацию противофильтрационной системы скважинного дренажа, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч .4 ст.8.13 КоАП РФ», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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