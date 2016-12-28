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Екатеринбург

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Публикации за 28.12.16

Жители Верхотурья одевают теплотрассы в теплые вещи, чтобы не замерзнуть в квартирах (ВИДЕО)

Жители Верхотурья одевают теплотрассы в теплые вещи, чтобы не замерзнуть в квартирах (ВИДЕО)

В одной из пятиэтажек Верхотурья батареи холодные с начала зимы, так как вода по пути к дому застывает в «голой» теплотрассе. Утепление трубы личными вещами – единственный способ сохранить систему отопления в морозы, пояснили читатели NDNews.ru, приславшие в редакцию видео. Администрация, по словам местной жительницы Ольги Яковлевой, исправить ситуацию даже не пытается. В качестве примера работы коммунальных служб автор видео снял еще один участок теплотрассы, на котором уже два года не могут устранить порыв.

«Сначала они затыкали дырки деревянными чопиками. А как грянули морозы, приделали пластиковый кран и шланг, и все теперь тонкой струйкой льется под наш дом. Мы не понимаем, зачем и почему коммунальщики это сделали. Вся мэрия уже к нам съездила. Постояли, руками поразводили, что к чему, когда починят, так и не сказали», – прокомментировала действия городских властей Ольга Яковлева.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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