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Публикации за 28.12.16

В Асбесте сын замначальника ОВД попался на краже (ФОТО)

В Асбесте сын замначальника ОВД попался на краже (ФОТО)

Сын заместителя начальника асбестовского ОВД Александр Дадашбеков обвиняется в краже, совершенной группой лиц. По данным NDNews.ru, сын подполковника Дадашбекова похитил металл с территории градообразующего предприятия на сумму в 20 тысяч рублей. Источник агентства утверждает, что молодого человека неоднократно задерживали раньше за мелкие правонарушения, и отцу – начальнику подразделений общественной безопасности приходилось вступаться за непутевого сына.

В этот раз дело удалось довести до суда после устного приказа руководителя межмуниципального отдела своему подчиненному «не лезть», сообщает источник NDNews.ru в асбестовской полиции. Якобы начальник городской полиции Юрий Петров даже пригрозил Сергею Дадашбекову увольнением.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области эти слухи опровергли. «Отец подозреваемого никаких мер, чтобы «отмазать» сына, не предпринимал, поскольку он адекватный офицер, и понимает, что любой, кто преступил черту закона, должен понести наказание», – заявил официальный представитель ведомства Валерий Горелых.

Напомним, межмуниципальный отдел полиции Асбеста уже давно сотрясают скандалы. Местных офицеров только в этом году снимали на камеру в пьяном виде, судили за хранение наркотиков, был даже дебош с оружием в руках – по количеству ЧП с участием неадекватных сыщиков отдел уверенно занимает первое место по Свердловской области.

Новый День: В Асбесте сын замначальника ОВД попался на краже (ФОТО)

Асбест, Антон Гуськов

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