В Североуральске пассажиров высадили из автобуса из-за нехватки места

Публикации за 28.12.16

В Свердловской области произошел очередной инцидент в общественном транспорте. Кондуктор высадила из автобуса пассажиров с оплаченными билетами из-за нехватки мест.

Как передает корреспондент NDNews.ru, неприятная ситуация произошла в Североуральске в минувшую среду вечером. Из автобуса, двигавшегося по маршруту «Автовокзал – поселок Черемухово» кондуктор высадила трех пассажиров с оплаченными билетами. Причина – нехватка мест в свете того, что в салон зашла женщина, чья детская коляска застряла в проходе. Об этом сегодня сообщает местная газета «В каждый дом».

По словам пассажиров, кондуктор сначала попросила помочь женщине протащить коляску в конец салона, но из-за того, что она застряла между сидений, решить проблему не удалось. На остановке «Универсам» кондуктор не запустила в салон половину ожидавших автобус пассажиров. «Кондуктор начала говорить, что автобус задерживать нельзя, чтобы люди выходили, так как не хватает места, – рассказывает один из очевидцев. – Деньги за проезд она не вернула, так что пришлось идти на автовокзал, разбираться».

На автовокзале диспетчер тоже не хотела возвращать деньги, сославшись на то, что сделать это обязан был кондуктор. Ситуация дошла до директора «Северавто» Алексея Смышляева. Он, по словам журналистов, удивился случившемуся, пообещал разобраться и не допустить больше подобных случаев.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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