Уральские дайверы устроили детский утренник на дне бассейна (ВИДЕО)

Публикации за 28.12.16

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Дайверы центра «Тритон» оригинальным способом отметили наступающие праздники в бассейне «Дельфин» в Арамили. В сопровождении инструкторов ученики дайв-центра наряжали подводную елку и водили хороводы.

Как сообщили журналистам организаторы, первое праздничное погружение было экспериментальным. После того как стало ясно, что подводный утренник удался, было запланировано проведение Дня всех влюбленных на дне арамильского бассейна «Дельфин», Дня защитников Отечества и международного праздника женщин.

Арамиль, служба информации РИА «Новый День»

Арамиль. Другие новости 28.12.16

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