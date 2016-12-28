Море света – на колледже им. Ползунова все праздники будут сиять инсталляции (ВИДЕО)

В канун Нового года администрация Екатеринбурга и крупная российская авиакомпания запустили совместный проект – световое шоу на стене здания колледжа имени Ползунова, выходящей на Плотинку.
«Фасад здания станет окном в сказочный новогодний мир, а привычные архитектурные детали приобретут новый необычный вид», – говорится в сообщении мэрии. Первый показ инсталляции прошел успешно, констатируют организаторы. Посмотреть шоу снова можно до 30 декабря включительно с 18:00 до 23:00. Лучшие моменты премьерного показа для NDNews.ru сняла медиагруппа «Сова».
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 28.12.16
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