В Свердловской области открылись четыре ледовые переправы

Публикации за 28.12.16

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам допустили к эксплуатации ледовые переправы в Таборинском, Серовском и Гаринском городских округах. Ледовые переправы используются для обеспечения жизнедеятельности между населенными пунктами в зимний период.

Как сообщили в ГУ МЧС, на 28 декабря действуют две ледовые переправы на реке Тавде в Таборинском районе (8 км автодороги Кузнецово-Пальмино, 1 км автодороги Чеур-Озерки), и две переправы на реке Сосьве: в Гаринском городском округе (139 км автодороги Серов-Сосьва-Гари) и в Серовском городском округе (автодорога Серов-д. Магина).

Главный государственный инспектор Свердловской области по маломерным судам Алексей Пшеницын рассказал, что перед вводом ледовых переправ в эксплуатацию сотрудники ГИМС проводят их техническое освидетельствование. Проверяют толщину льда, наличие спасательного поста, укомплектованного средствами спасения (спасательный круг, страховочный канат, шест, лестница), поста со шлагбаумом, наличие знаков с информацией о наименовании вида транспорта, с каким максимальным грузом разрешается проезд по данной переправе. Только после выполнения всех требований безопасности ледовые переправы официально вводятся в эксплуатацию. В период функционирования переправ государственная инспекция по маломерным судам осуществляет постоянный контроль за обеспечением безопасности на ледовых переправах.

В январе 2017 года планируется открыть еще 10 ледовых переправ в Таборинском, Слободо-Туринском районах, Серовском и Гаринском городских округах.

Сосьва, Гари, Таборы, Служба информации

Сосьва, Гари, Таборы. Другие новости 28.12.16

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