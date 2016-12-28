На стройплощадке башни «Исеть» в результате ЧП пострадал мужчина

Публикации за 28.12.16

Сегодня днем на стройплощадке башни «Исеть» на улице Ельцина произошел несчастный случай. В результате один из рабочих получил серьезные травмы и был госпитализирован. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Как сообщает пресс-служба компании УГМК, которая занимается строительством небоскреба «Исеть», ЧП случилось около двух часов дня. Рабочие разгружали прибывший на стройплощадку грузовик со стройматериалами и одного из них, вероятно, придавило грузом. Мужчину с переломами и травмами доставили в больницу.

В УМВД РФ по Екатеринбургу подтвердили, что из больницы в полицию поступило сообщение о пострадавшем. На стройплощадку выезжала следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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