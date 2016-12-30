«Дед» – новогодняя фантазия NDNews.ru / ВИДЕО

Публикации за 30.12.16

<a href="https://www.youtube.com/embed/OR8a5hVYfQk?rel=0">Video</a>

Уже традиционно новостную ленту уходящего года агентство закрывает фантазией в формате видео.

Нынешняя зарисовка – о разочарованных людях, которые перестали считать Новый Год праздником. Причин для того, чтобы перестать верить в чудеса в нашей стране много. И плохих событий, судя по ленте NDNews.ru, в этом году было гораздо больше, чем хороших. Авторы хотели напомнить людям, которые сегодня из последних сил демонстрируют дежурный оптимизм на фоне жесткого рабочего цейтнота, проблем с деньгами и ужасных новостей, что неожиданности могут быть приятными. И еще – берегите своих стариков! С новым годом!

Агентство благодарит за помощь в организации съемок волонтеров организации «Дорогами Добра», и отдельно – Ирину Белову и Григория Погосова.

Екатеринбург, Антон Гуськов

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