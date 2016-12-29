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Екатеринбург

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Публикации за 29.12.16

На Среднем Урале после иркутской трагедии изъято 250 тысяч фунфыриков

На Среднем Урале после иркутской трагедии изъято 250 тысяч фунфыриков

Свердловские полицейские за три недели изъяли из магазинов 250 тысяч так называемых фунфыриков, а также 12 тысяч бутылок поддельного алкоголя и более 7 тысяч литров спирта.

Как рассказал NDNews.ru официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, подобные рейды по выявлению суррогатного спиртного носят плановый характер, но после трагических событий в Иркутской области, где от употребления косметического спиртосодержащего лосьона «Боярышник» умерли почти сто человек, данные мероприятия активизировались.

«Рейды полиции проводятся на территории всего Среднего Урала, однако больше всего конфискаций было произведено в торговых точках Нижнего Тагила на улицах Октябрьской, Балакинской, Горошникова, Фрунзе, Дзержинского, Садовой, Константина Пылаева и на Октябрьском проспекте», – отметил собеседник агентства.

По его данным, с 9 декабря возбуждено пять уголовных дел, четыре из которых квалифицируются по части 1статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), еще одно – по части 4 статьи 327.1 («Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок»). Два дела возбуждены органами внутренних дел Кушвы, оставшиеся три находятся в производстве полиции Нижнего Тагила, Верхней Салды и Верхотурья.

За три недели силовики изъяли 10140 литров спиртосодержащей продукции, разлитых, в том числе, в 250 тысяч так называемых фунфыриков, в 12 тысяч бутылок с этикетками различных наименований водки, вина и коньяка, а также 7920 литров спирта.

«Всего с начала 2016 года в Свердловской области возбуждено 73 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, полицией проведено более 1200 проверок, изъято свыше 100 тысяч литров суррогата. К административной ответственности привлечено более 700 человек, ликвидированы десять оптовых складов, прекращена деятельность шести мини-заводов, занимавшихся производством и реализацией различного контрафакта, по одному в Заречном, Верхней Пышме, Тавде и три в Екатеринбурге. С учетом грядущих многодневных праздничных выходных, темпы работы сыщиков в данном направлении снижаться не будут», – подчеркнул полковник Горелых.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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