На Среднем Урале после иркутской трагедии изъято 250 тысяч фунфыриков

Публикации за 29.12.16

Свердловские полицейские за три недели изъяли из магазинов 250 тысяч так называемых фунфыриков, а также 12 тысяч бутылок поддельного алкоголя и более 7 тысяч литров спирта.

Как рассказал NDNews.ru официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, подобные рейды по выявлению суррогатного спиртного носят плановый характер, но после трагических событий в Иркутской области, где от употребления косметического спиртосодержащего лосьона «Боярышник» умерли почти сто человек, данные мероприятия активизировались.

«Рейды полиции проводятся на территории всего Среднего Урала, однако больше всего конфискаций было произведено в торговых точках Нижнего Тагила на улицах Октябрьской, Балакинской, Горошникова, Фрунзе, Дзержинского, Садовой, Константина Пылаева и на Октябрьском проспекте», – отметил собеседник агентства.

По его данным, с 9 декабря возбуждено пять уголовных дел, четыре из которых квалифицируются по части 1статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), еще одно – по части 4 статьи 327.1 («Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок»). Два дела возбуждены органами внутренних дел Кушвы, оставшиеся три находятся в производстве полиции Нижнего Тагила, Верхней Салды и Верхотурья.

За три недели силовики изъяли 10140 литров спиртосодержащей продукции, разлитых, в том числе, в 250 тысяч так называемых фунфыриков, в 12 тысяч бутылок с этикетками различных наименований водки, вина и коньяка, а также 7920 литров спирта.

«Всего с начала 2016 года в Свердловской области возбуждено 73 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, полицией проведено более 1200 проверок, изъято свыше 100 тысяч литров суррогата. К административной ответственности привлечено более 700 человек, ликвидированы десять оптовых складов, прекращена деятельность шести мини-заводов, занимавшихся производством и реализацией различного контрафакта, по одному в Заречном, Верхней Пышме, Тавде и три в Екатеринбурге. С учетом грядущих многодневных праздничных выходных, темпы работы сыщиков в данном направлении снижаться не будут», – подчеркнул полковник Горелых.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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