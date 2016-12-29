Полиция Екатеринбурга забрала из цыганского табора 12-летнюю беременную замужнюю девочку

Публикации за 29.12.16

В Екатеринбурге возбуждено дело по факту беременности 12-летней цыганки, два года назад вышедшей замуж за 14-летнего юношу.

Как передает корреспондент NDNews.ru, подростка из цыганского поселка увезла бригада скорой помощи в одну из больницы областного центра, а затем врачи обратились в правоохранительные органы. В УМВД РФ по Екатеринбургу NDNews.ru сообщили, что у беременной девочки нет вообще никаких документов. При этом есть серьезные опасения, что подросток трудно перенесет беременность. В связи с этим цыганку поместили в специализированный гражданский центр для женщин и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Причем табор требовал вернуть девочку семье, но врачи этого не сделали.

В СУ СКР по Свердловской области, между тем, добавляют, что по данному факту вобуждено уголовное дело по ст. 131 ч. 4 УК РФ «Половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». В настоящее время в рамках дела проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Life.ru сообщает, что беременная девушка – жена 16-летнего цыгана. Они познакомились два года назад в Екатеринбурге, когда девочка приехала из Омска. По словам несовершеннолетнего мужа, «это была любовь с первого взгляда».

«Когда ее увидел, у меня дыхание перехватило – такая красивая! Мы две недели гуляли, я завалил ее конфетами и цветами, покупал все, что она хотела, в кино водил. Потом сказал родителям, что хочу жениться. Маме и папе она понравилась. Отец пошел договариваться с ее близкими», – рассказал изданию муж девушки П.

Молодожены поселились в доме родителей мужа. Через полтора года после свадьбы они решили завести ребенка. В конце декабря у Л. разболелся живот, и она упала в обморок от боли. Приехавшие диагностировали 18 недель беременности.

«Разве я нарушил закон? За что у меня забрали любимую жену, – плачет П. – Я хочу вернуть свою жену и ребенка домой. Она мне каждый день звонит, плачет, хочет ко мне, а ее держат там взаперти, не отпускают. За что с нами так?».

«У нас традиции такие! Вы когда-нибудь слышали, чтобы цыгане продавали своих детей? Да никогда такого не было! Всех нас замуж выдают маленькими, чтобы не гуляли, не шлялись с мужиками, а сразу жили в семье, с мужем», – заявляют представители табора.

В социальном центре новым родственникам с Л. не дают общаться, так как на это нужно разрешение опекуна, но его нет. Кроме того, они не могут предъявить документы, подтверждающие родство с подростком.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 29.12.16

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