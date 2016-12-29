«Совесть страны с тобой»: в суд на апелляцию ареста Новикова пришли поклонники барда

Публикации за 29.12.16

Свердловский областной суд готовится рассмотреть апелляцию на решение Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста барду, худруку Театра эстрады Александру Новикову, который обвиняется в мошенничестве.

Как передает корреспондент NDNews.ru, бард сегодня лично приехал на заседание. Поддержать его явилась также солидная группа поддержки с плакатами. Люди разных возрастов назвали себя поклонниками творчества Новикова, другими оказались сотрудники Театра эстрады. На транспарантах они поместили надписи: «Александр Новиков, совесть страны с тобой» и «Верим в невиновность Новикова». Для них выделили отдельный зал с видеотрансляцией из основного.

Также в суд пришли потерпевшие по делу – пайщики ЖСК «Бухта Квинс». Вести заседание будет судья Татьяна Айнсоф.

Музыканта и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова обвинили в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 млн рублей. 22 декабря шансонье принял участие в очных ставках по уголовному делу, одним из фигурантов которого является бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов. О задержании последнего стало известно 19 декабря, на прошлой неделе Верх-Исетский районный суд арестовал его до 18 февраля 2017 года. Сегодня облсуд также будет рассматривать апелляцию на это решение. Между тем, Новикова ранее отправили по домашний арест до 22 февраля.

Дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») было возбуждено осенью 2015 года. 65 человек вложили порядка 150 млн. рублей в строительство домов в коттеджном поселке «Бухта Квинс», но так и не дождались жилья. Новиков и Шилиманов якобы перевели деньги пайщиков себе на счета и прекратили строительство. Шансонье все это опровергает, заявляя, что деньги пайщиков не похищены. Новиков считает, что дело против него заказное, всему виной – другое громкое дело его оппонента, топ-менеджера овощебазы №4 и коммерсанта Ивана Обухова, по которому артист проходит свидетелем.

Александр Новиков – советский и российский поэт, автор-исполнитель песен в жанре городского романса. Музыкант несколько раз получал премию «Шансон года». В 1985 году он был осужден на 10 лет лишения свободы за сбыт фальсификата, но спустя пять лет его освободили. Позднее приговор был отменен решением Верховного суда в связи с отсутствием состава преступления.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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