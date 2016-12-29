На Эльмаше десятки домов остались без отопления

Публикации за 29.12.16

Десятки домов на Эльмаше со вчерашнего вечера остаются без отопления. Коммунальщики обещают разобраться с аварией до полудня.

Как передает корреспондент NDNews.ru, жители домов на улицах Красных Командиров, Старых Большевиков и Стачек вчера заметили, что батареи в их квартирах остывают. Как пояснили в пресс-службе СТК, авария произошла на перекрестке улиц Старых Большевиков и Красных Командиров, ее последствия начали устранять вчера. Жителей перевели на резервный источник теплоснабжения, поэтому говорить об отсутствии отопления нельзя, уверяют в компании, всего лишь была снижена температура подачи тепла и горячей воды. Жалоб от жителей в СТК не поступало, к тому же на улице сегодня довольно тепло, всего около 4 градусов ниже нуля. Работы должны быть завершены к 12 часам дня.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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