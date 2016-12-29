Уроженка Татарстана организовала в Екатеринбурге 7 борделей

Публикации за 29.12.16

В Екатеринбурге задержана 30-летняя уроженка Татарстана, организовавшая в областном центре сразу 7 борделей.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу, еще в сентябре этого года сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в сфере нравственности пресекли деятельность интим-притона в Орджоникидзевском районе. В ходе «контрольной закупки» были выявлены две жительницы Свердловской области 33 лет, которые оказывали секс-услуги за деньги. Мужчины за час любовных утех выкладывали в среднем по 3 тысячи рублей. В ходе опроса жрицы любви пояснили, что клиентов, а также жилье им предоставляла администратор. Девушки были привлечены к административной ответственности по статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». Между тем, по факту организации борделя полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ и установили женщину – организатора интим-притонов.

«В ходе дознания установлено, что 30-летняя уроженка Татарстана, ранее не судимая, неработающая организовала притоны для занятия проституцией в Орджоникидзевском, Ленинском и Железнодорожном районах города. Девушек для работы искала в добровольном порядке. Сотрудниками ОБПН уголовного розыска доказана причастность подозреваемой к организации 7 притонов для занятия проституцией. На сегодняшний день женщина дала признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается», – отметили в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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