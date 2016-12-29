Тагильские чиновники отправили в Екатеринбург на цирковое шоу группу детей на неисправных автобусах

Публикации за 29.12.16

На Среднем Урале сотрудники ГИБДД запретили организованной группе детей ехать из Нижнего Тагила в Екатеринбург на цирковое представление из-за неисправных автобусов.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, в то время, как различные ведомства направляют свои силы на организацию безопасных перевозок организованных групп детей, органы образования Нижнего Тагила чуть не отправили детей в областной центр на технически неисправных автобусах.

«Накануне из Нижнего Тагила дети и педагоги должны были ехать в Екатеринбург на цирковое представление. Организацией поездки занималось городское управление образования. Саму перевозку должен был осуществлять индивидуальный предприниматель на основании договора фрахтования, – поясняют в ГИБДД. – Уже перед самым отправлением, когда дети и взрослые ожидали отправления двух автобусов, для проверки технического состояния и наличия всех необходимых документов, прибыли сотрудники технического надзора городской ГИБДД и сотрудники ФСБ. Они выявили технические неисправности ТС».

Так, на передней оси одного из автобусов были установлены летние шины. Несмотря на это, в путевом листе стояла отметка должностного лица о технической исправности ТС. Чтобы предотвратить повторение страшной катастрофы, которая произошла в ХМАО, когда в результате ДТП погибли 12 человек, сотрудники ГИБДД были вынуждены запретить поездку, не допустив выход в рейс неисправных автобусов. «Всего на них должен был отправиться в Екатеринбург 71 человек – сами дети и сопровождающие их педагоги. К сожалению, организаторы не смогли оперативно решить вопрос о транспортировке людей – поездка не состоялась, праздник был испорчен», – добавляют в Госавтоинспекции.

После проверки в отношении водителей составлены административные материалы по ст. 12.5 КоАП РФ, на должностное лицо, ответственное за выпуск автобусов и выпустившее их с технической неисправностью, составлен административный материал по части 2 ст. 12.31 КоАП РФ. Для дачи подробных объяснений, а также выдачи представления в Госавтоинспекцию Нижнего Тагила приглашен предприниматель, который осуществляет пассажирские перевозки.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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