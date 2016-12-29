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Екатеринбург

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Публикации за 29.12.16

В Екатеринбурге открылась почта футбольного Деда Мороза

В Екатеринбурге открылась почта футбольного Деда Мороза

Сегодня, 29 декабря, на площади 1905 года открывается ледовый городок. Кроме всевозможных развлечений для детей, в нем впервые будет работать почта футбольного Деда Мороза от клуба «Урал».

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе екатеринбургского клуба, справа от сцены главной городской елки расположился большой оранжевый ящик с символикой «Урала». Гости ледового городка могут написать свое желание и опустить письмо в ящик, но Дед Мороз «Урала» исполнит только те, которые связаны с футболом. Это может быть мяч с автографом любимого футболиста или индивидуальная тренировка, желания ограничиваются только фантазией автора.

Новогодняя почта проработает до конца новогодних каникул. Затем футбольный Дед Мороз выберет несколько самых оригинальных желаний и исполнит их во вторую неделю января.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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