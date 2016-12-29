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Екатеринбург

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Публикации за 29.12.16

Горздрав Екатеринбурга опубликовал график работы медиков на предстоящие праздники

Горздрав Екатеринбурга опубликовал график работы медиков на предстоящие праздники

Неотложная медицинская помощь горожанам в больницах Екатеринбурга в новогодние и праздничные дни будет организована по особому графику.

Как сообщает пресс-служба горздрава, с 31 декабря 2016 года по 8 января прием пациентов в поликлиниках будет проводиться во всех районах города с 09:00 до 15:00. Прием вызовов врача на дом будет осуществляться с 08:00 до 21:00. В стационарах медицинская помощь будет оказываться в круглосуточном режиме. Первоочередное обслуживание вызовов службы организуют при обращении горожан на улицах и из общественных мест.

Неотложную стоматологическую помощь горожанам медики будут оказывать с 31 декабря по 8 января в муниципальных поликлиниках СП № 1, СП №12 и АНО «Стоматология» с 09:00 до 15:00. Стоматологическая поликлиника № 12 ждет пациентов по адресу: улица Шарташская, 9. Взрослых медики АНО «Стоматология» примут по адресам: улица Белореченская, 26, улица Фрезеровщиков, 28, улица 40 лет Октября, 23, улица Авиационная, 63/3; детей врачи ждут на улице Гурзуфской, 16 и улице Старых Большевиков, 27. В стоматологическую поликлинику № 1 на улице Пушкина, 1 взрослые пациенты могут обратиться 1, 4 и 7 января с 09:00 до 15:00.

При неотложных хирургических (стоматологических) состояниях горожане могут обратиться к врачу стоматологу-хирургу в ночное время с 21:00 до 06:00 в течение всех праздничных новогодних каникул: взрослым – в стоматологическую поликлинику № 1 (улица Пушкина, 1); с детьми – ДГКБ № 9 (улица Решетская, 51). В круглосуточном режиме продолжит свою работу и служба скорой медицинской помощи.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.12.16

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