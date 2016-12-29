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Екатеринбург

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Публикации за 29.12.16

В Екатеринбурге мужчина попал под грузовой поезд, переходя пути ночью

В Екатеринбурге мужчина попал под грузовой поезд, переходя пути ночью

В Екатеринбурге следователи выясняют обстоятельства смертельного травмирования мужчины на железной дороге. Минувшей ночью около 23.00 екатеринбуржец переходил пути в неположенном месте и попал под грузовой поезд. На предупредительные сигналы машиниста он не реагировал. ЧП произошло на первом километре второго пикета перегона станция Путевка – станция Аппаратная.

«Мужчина пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном для этого месте, а также необорудованным пешеходным переходом. Машинист для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал сигналы большой громкости, на которые мужчина не реагировал. Наезд предотвратить не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия», – сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.

Сейчас ведомство ведет доследственную проверку для установления причин случившегося. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Екатеринбург, Служба новостей РИА «Новый День»

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