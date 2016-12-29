«Стать губернатором – вполне, вопрос – какой области»: политологи оценили перспективы Сиенко

Публикации за 29.12.16

Неуверенность Евгения Куйвашева, проявленная на итоговой пресс-конференции при ответе на вопрос о губернаторских выборах 2017 года, вновь обострила интерес общественности к возможным кандидатам на эту должность. А события вокруг Уралвагонзавода добавили в список претендентов еще одно имя – Олег Сиенко. Эксперты NDNews.ru проанализировали вероятность того, что нынешний гендиректор УВЗ может побороться за пост главы региона. Общий прогноз – осторожный: возможно всё, но есть нюансы, в частности, связанные с его малой известностью за пределами Нижнего Тагила.

«Участие Олега Сиенко в губернаторской кампании – вопрос больше гипотетический, – считает директор Уральского филиала ФоРГО Анатолий Гагарин. – Да, его фамилия звучала в период смены губернатора Мишарина. Но сейчас я не вижу предпосылок расценивать его как ведущего конкурента на выборах, нет предпосылок, что за Сиенко стоят федеральные элиты. Ведь выдвижение происходит не по прихоти кандидата, а по согласованию, и это вопрос не ближайшего времени. Поэтому сейчас можно только очень предположительно рассматривать фигуру Сиенко в качестве кандидата в губернаторы».

Заведующий кафедрой политических наук УрФУ Александр Керимов считает, что исключать ничего нельзя. «Олег Сиенко, с одной стороны, не является публичным человеком, с другой стороны – с помощью СМИ можно в сжатые сроки сделать так, чтобы он был правильно воспринят электоратом. Судя по ответам Куйвашева на итоговой пресс-конференции, он еще не знает свою будущую судьбу. Поэтому не исключено, что всплывет новая кандидатура. Но какой будет расклад, как выдвинут, кто поддержит – возникает масса вопросов», – отметил эксперт.

«На сегодняшний день складывается впечатление, что Куйвашев не очень уверен, что Кремль сделает ставку на него, – соглашается политолог Сергей Мошкин. – Это чувствовалось и на последней пресс-конференции главы Свердловской области. Это означает, что вопрос на Старой площади окончательно не решен, то есть сегодня нельзя с уверенностью говорить, что Куйвашев идет на следующий срок. И тогда заходит разговор о потенциальных кандидатах. В Свердловской области их не так много – три-четыре человека. Кроме того, возможен вариант московского «варяга» – Сиенко как раз мог бы выступить в его роли. По логике, после отставки с УВЗ Сиенко должны предложить что-то взамен, и губернаторский пост, неважно – какого региона, может стать неплохим вариантом. Его не особо знают в области, пожалуй, только рабочие Уралвагонзавода. Но раскручивание кандидата – дело технологическое».

По мнению президента «Минченко Консалтинг» Евгения Минченко, то, что в ближайшее время Олега Сиенко сменит на посту гендиректора УВЗ другой человек – вполне возможно, и тогда встанет вопрос о его будущем. «По своему бэкграунду и статусу Олег Сиенко вполне может претендовать на пост губернатора, но я не слышал, чтобы это обсуждалось – то, что он может стать губернатором именно Свердловской области, – считает Минченко. – То, что он в принципе может возглавить один из регионов, возможно. Его опыт руководства УВЗ можно назвать скорее успешным. Но вряд ли это единственная опция, выбор вариантов для его дальнейшей карьеры довольно большой».

Напомним, позавчера президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций «Уралвагонзавода» в госкомпанию «Ростех» в качестве имущественного взноса. После этого заговорили одновременно о замене гендиректора УВЗ Олега Сиенко на выходца из Минпромторга и о потенциальном участии Сиенко в губернаторской кампании 2017 года.

Москва, Екатеринбург, Нижний Тагил, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

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